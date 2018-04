Último colocado em eleições iranianas marca novos protestos

O clérigo reformista Mehdi Karroubi, um dos candidatos derrotados nas eleições de 12 de junho, pediu nesta segunda-feira, 22, ao povo iraniano para manter os protestos e honrar os mortos com novas manifestações em Teerã. "Convido todos os cidadãos a participar em uma cerimônia pelos mártires dos últimos dias, cuja data, local e hora serão anunciados em breve", afirmou em comunicado postado no site Etemad Melli.

O religioso criticou ainda o regime e pediu que os detidos fossem libertados e que fossem levantadas as restrições à imprensa. Karroubi também pediu o restabelecimento do serviço normal de telefonia para que a população possa expressar suas opiniões com liberdade. O clérigo ficou em último lugar nas eleições presidenciais de 12 de junho, com só 0,8% dos votos, apesar de nos pleitos anteriores, de 2005, ter conquistado mais de cinco milhões de votos.

Veja também:

Justiça 'não tem sido feita' no Irã, dizem EUA

Conselho dos Guardiões admite irregularidades na eleição

Irã reconsidera relações com França, Alemanha e Reino Unido

Jovem morta no Irã transforma-se em ícone de protestos

Protestos no Twitter e em Teerã mostram força da web

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Desde que foram divulgados os resultados eleitorais, considerados fraudulentos pela oposição, o Irã é palco de protestos e distúrbios e mais de 20 pessoas já morreram, segundo números oficiais. Nesta segunda, cerca de mil manifestantes opositores voltaram às ruas no centro de Teerã, segundo testemunhas, apesar das ameaças da Guarda Revolucionária do Irã de reprimir qualquer manifestação contra o resultado da eleição.

Membros da polícia antiprotestos e a milícia Basij, força paramilitar ligada ao regime, dissiparam o protesto com tiros disparados para o alto e bombas de gás lacrimogêneo na praça Haft-e-Tir. De acordo com a CNN, pelo menos oito pessoas foram presas.

Antes do protesto desta segunda, a Guarda Revolucionária do Irã, a mais poderosa força militar da República Islâmica, disse que os manifestantes que há nove dias protestam contra as eleições presidenciais do último dia 12 devem se preparar para "enfrentar uma dura resposta" caso continuem protestando nas ruas.

O comunicado dos Guardas, que são vistos como os mais leais protetores do regime religioso, foi um sinal claro de qualquer novo protesto contra a reeleição do presidente linha-dura Mahmouud Ahmadinejad será combatido com vigor. A cobertura dos protesto pela imprensa internacional foi proibida pelo governo, por isso as informações sobre a crise no país são passadas pelos próprios cidadãos.