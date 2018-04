Vala comum com 40 corpos é encontrada no Iraque

Uma vala comum com 40 corpos foi encontrada neste domingo, 4, ao oeste de Ramadi, na província de Al-Anbar, disseram fontes do Ministério do Interior iraquiano. Segundo as fontes, os cadáveres são de pessoas que foram seqüestradas pela Al Qaeda e posteriormente assassinadas. Embora a aparição de corpos de pessoas assassinadas a sangue frio seja algo corrente nas cidades iraquianas, sobretudo em Bagdá, há meses que não eram encontradas valas comuns no Iraque.