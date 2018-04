Vala comum é achada ao norte de Bagdá A polícia iraquiana anunciou na terça-feira a descoberta de uma vala comum com cerca de 50 corpos, alguns muito decompostos e outros mortos recentemente, durante uma busca por militantes da Al Qaeda ao norte de Bagdá. Policiais e membros de uma milícia de bairro invadiram uma casa supostamente usada por militantes islâmicos da Al Qaeda perto de Samarra, 100 quilômetros ao norte de Bagdá. Ali acharam dez pessoas que haviam sido seqüestradas numa cidade próxima. A polícia disse que as informações de algumas pessoas libertadas na casa levaram à descoberta da vala comum, perto dali. Famílias da região haviam identificado alguns dos mortos na vala, mas poucas outras informações estavam disponíveis, segundo a polícia. Três carros-bomba também foram achados na área. A descoberta da vala comum ocorreu depois que a nova bandeira provisória do Iraque foi hasteada sobre o Parlamento, pela primeira vez, numa cerimônia vista pelo governo como um rompimento com o passado sangrento e um passo no sentido da reconciliação.