Valas comuns com 30 corpos são achadas em Bagdá Soldados iraquianos acharam duas valas comuns contendo pelo menos 30 corpos de homens e mulheres num antigo reduto da Al Qaeda a noroeste de Bagdá, disseram militares do Iraque e dos EUA na terça-feira. As valas foram abertas no sábado, numa operação conjunta dos EUA e do Iraque contra células iraquianas da Al Qaeda na região do lago Tharthar, cerca de 80 quilômetros a noroeste da capital. Um tenente-coronel iraquiano disse, pedindo anonimato, que vários buracos abertos por escavadeiras mecânicas e deixados a descoberto foram encontrados numa área remota cerca de 25 quilômetros ao norte de Ramadi, capital da província de Anbar. "Encontramos em um deles 22 corpos parcialmente decompostos", afirmou. Os esqueletos de outras oito pessoas foram achados em outro buraco próximo. Havia ali também roupas femininas e masculinas e duas etiquetas de identificação militar iraquianas. As roupas eram de inverno e verão, o que indica que as vítimas foram mortas em momentos diferentes. As valas estavam numa área que no passado sabidamente foi usada pela Al Qaeda. A descoberta de valas comuns é relativamente frequente no Iraque, muitas vezes contendo corpos de grandes grupos sequestrados e assassinados pela Al Qaeda e por outras facções, ou então vítimas das execuções em massa realizadas pelo regime de Saddam Hussein.