Veículo pesado atinge ônibus em Jerusalém em suspeita de ataque terrorista

Um veículo pesado de construção civil atingiu um ônibus em Jerusalém nesta segunda-feira, no que a polícia descreveu como um possível ataque terrorista.

O serviço de emergência médica israelense disse que não houve vítimas fatais entre os passageiros do ônibus e que duas pessoas ficaram feridas no incidente, ocorrido em um bairro de judeus ultraortodoxos.

Um porta-voz da polícia disse que policiais atiraram no motorista do veículo pesado, "neutralizando ele", mas não elaboraram sobre as condições de saúde do homem. "Se parece com um ataque terrorista", acrescentou o porta-voz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Maayan Lubell)