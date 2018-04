Vice-líder da Al Qaeda promete vingança após morte de comandante Em um vídeo divulgado na quarta-feira pela Internet, o segundo homem na cadeia de comando da Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, prometeu vingança pela morte de um importante comandante da rede em um suposto ataque realizado pelos EUA no Paquistão. "Nenhum de nossos chefes morreu e nem nosso sangue foi vertido sem que tenha havido uma resposta", disse Zawahri no vídeo colocado em um site islâmico, referindo-se ao assassinato de Abu Laith al-Libi. Libi, considerado um dos principais tenentes no Afeganistão de Osama bin Laden, o líder da Al Qaeda, foi morto em um suposto ataque com míssil realizado pelos Estados Unidos e no qual perderam a vida até 13 militantes estrangeiros. O ataque aconteceu em uma área de fronteira do Estado paquistanês do Waziristão do Norte, no final de janeiro. "Se um de nossos chefes cai, um outro levanta-se no lugar dele," afirmou Zawahri, sem realizar qualquer ameaça específica. "Então, ó, americanos e agentes dos americanos, busquem ajuda entre os que tentam fugir... Não haverá ajuda para vocês", disse, referindo-se a clérigos muçulmanos que criticaram os militantes jihadistas. O vídeo foi produzido pelo braço midiático da Al Qaeda, o As-Sahab, e divulgado com legendas em inglês. A importância de Libi dentro da Al Qaeda ficou clara no ano passado, quando ele apareceu em um vídeo ao lado do vice-líder do grupo. Libi foi o primeiro a vir a público anunciar que Bin Laden tinha sobrevivido à invasão do Afeganistão liderada pelos EUA no final de 2001. Meios de comunicação dos EUA disseram que o militante, nascido na Líbia, seria o responsável por um atentado suicida que, em fevereiro de 2007, matou 23 pessoas do lado de fora da base de Bagram, a maior dos EUA no Afeganistão. Aquele ataque aconteceu durante uma visita do vice-presidente norte-americano, Dick Cheney, ao local. Em outubro, os militares dos EUA identificaram Libi e vários outros líderes de "médio escalão" da Al Qaeda e do Taliban, oferecendo uma recompensa de 200 mil dólares por ele, informaram meios de comunicação norte-americanos. (Reportagem de Firouz Sedarat)