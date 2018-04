Vice-ministro iraquiano fica ferido em atentado em Bagdá

O vice-ministro de Ciência e Tecnologia do Iraque, Samir al-Attar, ficou ferido nesta quarta-feira, 20, em um atentado no qual uma bomba foi lançada contra seu veículo, no leste de Bagdá. Segundo fontes policiais, Attar, muçulmano xiita, foi transferido a um hospital com ferimentos nas mãos e nas costas, embora ainda não se saiba a gravidade das lesões. Dois de suas guarda-costas também ficaram feridos na explosão, que ocorreu no bairro xiita de Zayona, quando Attar se dirigia a seu escritório. Dezenas de altos funcionários civis e militares, assim como líderes religiosos, morreram em ataques e atentados da insurgência iraquiana desde que o país foi invadido pelos Estados Unidos, em 2003.