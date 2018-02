Violência no Iraque cai para o menor nível em mais de 4 anos A violência no Iraque caiu para seu menor nível em mais de quatro anos, mostraram números divulgados por autoridades dos Estados Unidos neste sábado, no entanto, oficiais disseram que o progresso ainda é frágil e reversível. As forças de segurança iraquianas disseram que uma ofensiva contra a Al Qaeda no norte da cidade de Mosul, onde há a maior fortaleza urbana do grupo segundo os EUA, eliminou a maior parte do grupo de insurgentes. O enviado de Washington ao Iraque, Ryan Crocker, declarou que a Al Qaeda nunca esteve tão próxima de sua derrota. Os Estados Unidos alegam que o grupo é a maior ameaça à paz no Iraque e tem o responsabiliza pela maior parte das mortes por ataque suicida à bomba. "Você não vai me ouvir dizer que a Al Qaeda está derrotada, mas eles nunca estiveram tão próximos da derrota como estão agora", disse Crocker a jornalistas durante uma visita às cidades xiitas de Najaf e Kerbala no sul do Iraque. A força militar dos Estados Unidos exibiu slides mostrando que o índice de violência, incluindo bombas às margens das estradas, tiroteios e ataques com foguetes, caiu para o menor nível desde a semana de 26 de março de 2004. A queda seguiu uma onda de violência que ameaçou anular ganhos de segurança obtidos no ano passado. Uma ofensiva do governo contra as milícias xiitas na cidade de Basra, sul do país, em março despertou uma ampla onda de violência em outras regiões. Os números são boas notícias para o presidente norte-americano George W. Bush, que enviou 30 mil tropas extras para o Iraque no último ano para conter uma possível guerra civil sectária e rejeitou pedidos de democratas para que houvesse a retirada 155 mil tropas o mais rápido possível.