Violência no Oriente Médio ofusca conferência de doadores Países doadores de ajuda se comprometeram nesta terça-feira a entregar 242 milhões de dólares para instituições legais e polícia palestinas, mas o encontro foi ofuscado pelas notícias de um ataque de foguete que rompeu uma trégua em vigor havia cinco dias na Faixa de Gaza. Militantes na Faixa de Gaza, área controlada pelo Hamas, dispararam pelo menos dois foguetes contra o sul de Israel depois que tropas israelenses mataram dois palestinos na Cisjordânia ocupada. Em seus discursos na abertura do evento, representantes dos países que participam da conferência de Berlim haviam elogiado a trégua em Gaza, iniciada na quinta-feira, mas a questão de como lidar com o grupo islâmico Hamas em Gaza dividiu os diplomatas. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, desencadeou uma forte reação dos Estados Unidos ao dizer que a reconciliação entre os palestinos na Gaza governada pelo Hamas com os da Cisjordânia administrada por Mahmoud Abbas, que tem o apoio do Ocidente, é essencial para a paz e é necessário remover o "veto" internacional a essa iniciativa. Moussa não citou nenhum país em especial, mas afirmou: "Isto é responsabilidade de todos nós... Os palestinos precisam ter só um front." A secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, surpreendeu os participantes ao pedir para responder diretamente a Moussa. "Você não pode ter paz se não há um parceiro que respeite o direito do outro parceiro de existir", disse ela, em uma aparente referência ao Hamas, com o qual os EUA se recusam a negociar porque não reconhece Israel nem os acordos palestino-israelenses. As partes também têm de renunciar à violência e cumprir as obrigações internacionais, afirmou ela. O Hamas, que desalojou a Fatah do poder em Gaza em combates um ano atrás, se opõe às conversações de paz de Abbas com Israel. A chanceler alemã, Angela Merkel, também reiterou seu apoio ao boicote contra o Hamas. A trégua mediada na semana passada pelo Egito estabelece que o Hamas deve impedir os ataques de foguetes a partir da Faixa de Gaza. Israel qualificou os ataques de foguetes desta terça-feira de uma "clara violação" da calma e informou que analisará suas opções (de reação). O grupo militante Jihad Islâmica assumiu a responsabilidade pelos disparos. (Reportagem adicional de Paul Carrel)