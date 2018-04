Vitória de Ahmadinejad é muito duvidosa, diz vice dos EUA

O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, disse neste domingo, 14, que a reeleição do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad é muito duvidosa e que seu país irá analisar mais informações vindas de Teerã antes de se manifestar. O presidente foi eleito com 62% dos votos contra 33% do reformista Mir Hussein Mousavi na sexta-feira. O opositor diz que a eleição foi fraudada e tenta anulá-la.

Veja também:

Perfil: Economia é desafio para a reeleição de Ahmadinejad

Perfil: Mousavi, o reformista que desafia Ahmadinejad

Entenda como funcionam as eleições iranianas

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

"Há uma grande quantidade de dúvida sobre o resultado", disse Biden ao canal NBC. O vice-presidente se negou a responder se os EUA vão reconhecer o resultado das eleições. "Vamos aceitar o resultado por enquanto, mas há muitas dúvidas sobre essa eleição," completou.

Biden ainda questionou se a vitória de Ahmadineja era o resultado que o povo iraniano queria." Não sabemos ainda se os votos foram contados de maneira justa", disse Biden. "Ao que tudo indica, há censura e repressão desde a eleição de sexta".

Neste domingo, Ahmadinejad acusou a mídia internacional de espalhar propaganda contra o Irã e descreveu as eleições presidenciais de sexta-feira como um "modelo para o mundo". O presidente iraniano disse ainda que a série de protestos não era importante e a comparou ao descontentamento de uma torcida de futebol.

Em uma entrevista coletiva, o líder iraniano disse que o pleito foi um "momento épico", insistiu que a votação foi livre e acusou a mídia internacional de não querer aceitar sua "vitória esmagadora".

"Quarenta milhões de pessoas participaram da votação. Como eles podem questionar isso?" indagou Ahmadinejad.

Protestos e prisões

Manifestações contra Ahmadinejad tomaram as ruas de Teerã pelo segundo dia seguido. Partidários do reformistas se reuniram no centro da cidade e atiraram pedras contra a polícia. No site Twitter, oposicionistas combinam uma manifestação para a praça Vali-Asr, mas a campanha de Mousavi pede que ninguém vá, para evitar novos confrontos.

No sábado, protestos irromperam pela capital. Manifestantes pró-Mousavi entraram em confronto com a polícia. Ao menos 60 pessoas, segundo a polícia, foram detidas. Mas de acordo com fontes da oposição, o número total de presos pode chegar a 100.

Entre elas estão lideranças reformistas, como o ex-vice-ministro de Assuntos Exteriores Abdula Ramezamzadeh, e o diretor-geral da plataforma reformista "Frente de Participação", Mohsen Mirdamadi. Também está detido o irmão do ex-presidente Mohammed Khatami, Mohammed Reza Khatami. O paradeiro de Mousavi é desconhecido. Alguns meios de imprensa locais e estrangeiros afirmam que o candidato está detido em seu domicílio, o que não pôde ser confirmado.

Eleição contestada

O presidente teve 62% dos votos contra 33% de Mousavi, de acordo com dados da comissão eleitoral. O comparecimento na eleição foi de mais de 80%. Na primeira eleição de Ahmadinejad, na qual ele venceu com 65% dos votos, o comparecimento foi de 48%. Segundo a comissão, Mousavi teria perdido até em seu próprio distrito, apesar do enorme número de seguidores que atraiu durante a campanha. Segundo analistas, sempre que o conmparecimento nas eleições iranianas é alto, os reformistas costumam ser favorecidos.