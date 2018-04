Vitória de Ahmadinejad significa revés para planos americanos

A eleição presidencial do Irã vencida pelo conservador Mahmoud Ahmadinejad neste sábado, 13, significa um revés para os planos do presidente Barack Obama de se aproximar da república islâmica.

O líder aiatolá Ali Khamenei, e não o presidente, é quem controla a política nuclear e externa do Irã, mas uma derrota de Ahmadinejad poderia anunciar uma aproximação com os Estados Unidos e boa parte do mundo.

O adversário moderado Mir Hussein Mousavi denunciou fraudes antes que os números oficiais mostrassem uma vantagem insuperável de Ahmadinejad durante a contagem de votos, contrariando previsões de que a disputa seria acirrada.

Trita Parsi, presidente do Conselho Nacional de Iranianos Americanos, organização sediada em Washington, disse não confiar no resultado oficial do pleito. "É difícil reconhecer de que isto tenha ocorrido sem nenhuma fraude", afirmou, acrescentando que o Irã poderia entrar em paralisia caso Mousavi continue a contestar o resultado das eleições e obtenha apoio de figuras importantes do clero.

Este panorama complicaria os esforços de Obama para abrir canais diplomáticos com o Irã, que espera indicativos de progresso para o final do ano. "Será mais difícil lidar com Ahmadinejad porque ele estará desacreditado em seu país", disse Parsi.

"Obama pode não ser capaz de lidar com a situação porque haverá paralisia no Irã. Isso fará a administração de Obama perder um tempo precioso", acrescentou, dizendo que o congresso americano, Israel e alguns países do Golfo Árabe pressionam para que o cronograma de aproximação seja curto. "A paciência deles pelo tempo que Obama poderá tentar isso é muito limitada", disse Parsi.

"Eu não acho que alguém tanha imaginado este nível de fraudes", disse a analista Karim Sadjadpour, do Carnegie Endowment for International Peace, também sediado em Washington. "Isto foi uma seleção, não uma eleição. Pelo menos regimes autoritários como a Síria e o Egito não têm pretensões democráticas. Parece que essa eleição foi um show: aiatolá Khamenei não permitiria que Ahmadinejad perdesse", disse.