Annan anuncia acordo para pôr fim em crise queniana ELDORET, Quênia - Os dois principais partidos rivais do Quênia concordaram em tomar medidas imediatas para pôr um fim na violência que deixou mais de 850 mortos em conflitos étnicos desde o fim do ano passado, informou o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan nesta sexta-feira, 1. <br><br> O acordo vem após uma nova onda de assassinatos, que desta vez foi desencadeada pela morte de um policial e de dois parlamentares da oposição ao governo de Mwai Kibaki, acusado de fraude nas eleições de dezembro. <br><br> Os dois lados assinaram uma cronograma de quatro pontos em que se comprometem a negociar durante 15 dias para encontrar uma maneira de por um fim à crise política. <br><br> O caos tomou conta do Quênia no fim de 2007, depois que a oposição liderada pelo candidato à Presidência Raila Odinga acusou Kibaki de manipular os resultados eleitorais para garantir sua reeleição. A crise foi agravada por desavenças étnicas entre os membros das tribos kikuyu (a mesma de Kibaki) e luo (de Odinga), que se envolveram em uma espiral de assassinatos e vinganças que chegou a ser classificada "limpeza étnica" pelos EUA. <br><br> "Nós concordamos com um programa de trabalho que cobre questões a curto e longo prazo", disse Annan em uma coletiva de imprensa após uma reunião com representantes de Kibaki e Odinga. <br><br> Os pontos que o governo e a oposição têm de entrar em acordo são: como acabar com a onda de violência; resolver a crise humanitária causada pelos protestos políticos e conflitos étnicos; resolver imediatamente a crise política; e promover a reconciliação em uma solução a longo prazo. Não foi divulgado como esses pontos serão tratados, já que Odinga exige novas eleições e Kibaki é contra colocar sua posição como presidente em negociação. "Acreditamos que entre 7 e 15 dias conseguiremos resolver pelo menos três pontos da agenda", afirmou Annan. ?O primeiro que será resolvido é agir imediatamente para acabar com a violência." <br><br> Mais cedo nesta sexta-feira, o sucessor de Anna na ONU, Ban Ki-moon, apelou aos negociadores para que "olhem além de seus interesses individuais. Olhe além das linhas dos partidos. Agora o futuro está com vocês". <br><br> Também nesta sexta-feira, nove pessoas foram assassinadas no oeste do Quênia. Entre os mortos está um policial atacado por uma multidão de aproximadamente 3 mil pessoas. O crime ocorreu na cidade em que um legislador da oposição foi morto no dia anterior.