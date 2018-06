Do front em cliques: maior exposição de fotografia de SP começa hoje com Maurício Lima, do NYT, e outros

O paulistano Maurício Lima está entre os melhores fotojornalistas do mundo. Tem emplacado algumas das imagens mais brilhantes na capa do The New York Times, da guerra no Afeganistão aos protestos no Brasil – mais um exemplo de que o bom repórter nunca deixa de olhar para a sua esquina (falei sobre isso em um post anterior).

Antes de fotografar para o NYT, ele trabalhou por mais de dez anos para a Agence France Presse (AFP). Cobriu guerras na Líbia, Iraque, Faixa de Gaza, além do Afeganistão, onde o conheci em 2011.

Maurício registrou algumas das imagens mais impactantes dos confrontos entre rebeldes líbios e as forças leais ao ditador Muamar Kadafi, mas sabe olhar como poucos para a simplicidade do cotidiano, que muitas vezes revela mais do que qualquer cena extraordinária. A imagem acima é uma das minhas favoritas. Foi publicada no Lens, o blog de fotografia do NYT.

Maurício Lima está entre os fotógrafos da 5.ª Mostra SP de Fotografia, o maior evento de fotografia da cidade, com 35 exposições distribuídas por 11 ruas da Vila Madalena. A abertura é hoje (sábado, dia 25), às 11 horas, na DOC Galeria (Rua Aspicuelta, 662).

Confira a programação aqui.

Às sextas, o blog dedica seu espaço à fotografia de guerra, sejam os confrontos armados ou as batalhas cotidianas pela vida.