Do front de todas as guerras: a fotografia de James Nachtwey

No dia de São Valentim, minha singela homenagem ao fotógrafo americano James Nachtwey – um dos maiores fotojornalistas de todos os tempos, ferido com um tiro quando fazia a cobertura de protestos na Tailândia no dia 1 – e a todos que fazem seu trabalho com amor e propósito, como ele.

“Eu tenho sido uma testemunha, e este é o meu testemunho.

Os eventos que registrei não deveriam ser esquecidos

e não devem se repetir” – James Nachtwey

Campo de refugiafos sírios de Za’atari, 2014

*

Cisjordânia, 2002

*

Nova York, 2001

*

Kosovo, 1999

*

Afeganistão, 1996

*

Chechênia, 1996

*

Ruanda, 1994

*

Sudão, 1993

*

Bósnia, 1993

*

Somália, 1992

*

Romênia, 1990

*

Nicarágua, 1984