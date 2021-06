Peço desculpas pela longa ausência, mas ainda não aprendi a fazer tantas coisas quantas gostaria ao mesmo tempo – e tudo sempre para agora. Nessa constante crise de culpa, já recorri a remédios para “aumentar a concentração”, ioga para o mesmo fim, terapia, vitaminas energéticas e só percebi que havia chegado ao fundo do poço quando me vi seguindo para o caixa com os braços carregados depois de passar pela prateleira de auto-ajuda de uma grande livraria. Nas minhas mãos, Guia para Mulheres Ocupadas, Como Administrar o Tempo, Aprenda a Usar o Tempo e Administração do Tempo – Como Organizar e Ganhar Produtividade na Vida e no Trabalho. O difícil é arrumar tempo para ler tudo! No lugar disso, decidi voltar ao blog. Estava com saudades!

***

E volto com um convite, resultado de uma das muitas coisas que estou fazendo ao mesmo tempo, agora!

Quem estiver em São Paulo, dê uma passadinha no CineSesc (Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 2.075), onde acontece até o dia 30 de junho a exposição Outono em Cabul, com fotos minhas, feitas durante a viagem ao Afeganistão, pelo Estado, entre novembro e dezembro de 2008.

A curadoria é do amigo e super fotógrafo Juca Varella, o “soldado da fotografia”, que eu tenho a honra de ter como colega de trabalho. O tratamento de imagens é de Alexandre Godinho e a direção de arte de Fabio Sales, outros dois bons colegas de trabalho. Conto com vocês! Depois, contem o que acharam aqui no blog.

Eu vou, mas já volto!