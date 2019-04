Afra Balazina

Entrevista exclusiva: Christiana Figueres

A costa-riquenha Christiana Figueres, secretária-executiva da Convenção do Clima da ONU desde maio do ano passado, tem uma missão difícil na 17ª Conferência do Clima da ONU, a COP-17, em Durban: facilitar um acordo entre os países para combater as mudanças climáticas. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, buscam a continuidade do Protocolo de