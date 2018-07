Brasileiro na Antártida

O brasileiro que mais passou tempo na base do País na Antártida é o técnico em eletrônica do Inpe Armando Hadano, de 53 anos. Ele estava na primeira expedição oficial que o País fez ao continente gelado no verão de 1982 e 1983, com o navio oceanográfico Barão de Tefé, quando ainda não tínhamos uma base por lá. Desde então, viu muita coisa e tem várias histórias para contar… Acompanhou o desenvolvimento da tecnologia na estação (antes só usavam rádio, hoje já podem usar celular e internet). E também notou mudanças ambientais: menos gelo e pinguins, por exemplo.

Hadano também passou por um momento dramático na Antártida: sofreu um infarto. Como ele diz, teve a sorte de ter helicóptero na base para socorrê-lo (foi primeiro até a base chilena, mais equipada, depois para um hospital em Punta Arenas).

A matéria completa está aqui: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110703/not_imp740062,0.php

As imagens que ele captou em suas andanças pela neve são sensacionais, como podem ver! Queria compartilhar aqui com vocês do blog.