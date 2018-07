O Concurso Universitário de Jornalismo da CNN neste ano teve como tema a energia renovável. Os estudantes deveriam enviar um vídeo de no máximo dois minutos sobre o tema. Eu fiz parte da comissão de triagem para selecionar os 10 vídeos finalistas, junto com a videorrepórter e bike repórter Renata Falzoni, o Sergio Gwercman, diretor de redação da revista Superinteressante, e a Julia Bandeira, do programa Ação, da Rede Globo.

Os vídeos que foram escolhidos por nós podem ser vistos aqui: http://www.concursocnn.com.br/2011/concursocnn/pt/index.php

O que me chamou a atenção foi que a maioria dos trabalhos tratou de energia eólica e solar. Acho que apenas dois falaram de veículos elétricos e um do ônibus a hidrogênio. Ninguém tratou de energia nuclear, que está bastante fragilizada depois do acidente em Fukushima, no Japão.

Entre os vídeos mais curiosos, em minha opinião, está um sobre uma casa sustentável na região de Nova Friburgo, no Rio (que era a única da região a ter e energia após a tragédia com as chuvas, já que não dependia da rede convencional).

http://www.youtube.com/watch?v=bjTeU5Z27r8&feature=player_embedded

Outro vídeo muito bacana mostra a Igreja da Trindade, em Salvador (Bahia) que hoje abriga em grande parte ex-moradores de rua. O lugar ficou mais verde após uma reforma em que foi instalada energia solar na igreja – os próprios moradores cuidam da manutenção.

http://www.youtube.com/watch?v=ry3VpcFFc7I&feature=player_embedded#at=75

Também achei interessante o vídeo sobre a banda CO2 Zero, de Santa Bárbara do Oeste. Ela usa bicicleta para gerar energia para os shows que têm como objetivo a educação ambiental. A energia mecânica de pedalar se transforma em energia elétrica.

http://www.youtube.com/watch?v=YH3C67bU5f4&feature=player_embedded

Estou curiosa para saber quem vai ganhar! Em quem vocês votariam?