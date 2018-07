Índia (in)sustentável?

Jairam Ramesh não é mais o ministro do Meio Ambiente da Índia.

Fiquei triste quando soube. Além de ser super acessível aos jornalistas, ele fez a Índia ficar mais participativa e empenhada nas negociações climáticas internacionais – antes, o país só dizia que tinha o direito de tirar a população da pobreza e que poderia poluir para isso. Ele afirmava que a Índia não deveria depender da ciência dos países ocidentais e deu início a diversos estudos sobre emissões de gases-estufa e do carbono preto. Veja o artigo no site do jornal inglês The Guardian: http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/jul/13/jairam-ramesh-india-environment-ministry

Internamente, também fez um bom trabalho – e acabou incomodando muita gente.

Conversei com ele algumas vezes na última Conferência do Clima da ONU, em Cancún. Ele é muito simpático e adora jornalistas, então sempre estava cercado pelos repórteres indianos. Mas também atendia muito bem os jornalistas estrangeiros. Bem diferente da delegação chinesa, que é super inacessível e quase nunca fala.

A Índia realmente tem parte importante da população vivendo na pobreza, sem energia elétrica e água tratada. Eu torço para que o país consiga continuar crescendo e, dessa forma, dar melhor qualidade de vida para seu povo. Mas espero que não seja às custas do ambiente!