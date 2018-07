Cachoeira Véu de Noiva

Neste domingo o jornal publica uma reportagem minha sobre a falta de pessoal e estrutura em unidades de conservação federais do País. Eu visitei o parque nacional mais antigo do Brasil, Itatiaia, no Rio, para ver como são contornadas as dificuldades no local.

O parque fez uma parceria com a Michelin e, por isso, conseguiu contratar sete funcionários terceirizados para restaurar as trilhas do parque. A travessia mais tradicional do Itatiaia, a Rebouças-Mauá via Rancho Caído, que estava fechada desde a década de 1980, pôde ser reaberta. E hoje deve reabrir também a trilha do Itaporani, na parte baixa do parque.

Outra coisa boa é que a parte alta do parque agora conta com a atenção em tempo integral do analista ambiental Luiz Coslope, que é montanhista – a maior parte dos visitantes do planalto de Itatiaia pratica esportes em montanhas.

Em nossa visita, fomos ciceroneados por Luiz Sergio Sarahyba, o coordenador de visitação e uso público do parque. Ele está há quase 20 anos no local. Antes, trabalhava no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e sua história com Itatiaia começou quando ele participou de uma pesquisa sobre bambus nativos na área do parque. Super didático, nos deu muitas dicas valiosas que facilitaram muito o nosso trabalho.

Outra coisa que faz diferença é o fato de o chefe do parque, Walter Behr, ser formado em administração de empresas. Ele soube aproveitar, por exemplo, recursos de compensação ambiental de empresas como a Votorantim e Furnas para fazer projetos e reformas no local.

Fiz várias fotos, o lugar é belíssimo e gostaria de compartilhar com vocês. E, quando puderem, façam uma visita a Itatiaia que vale a pena!

