CINCO PESQUISAS APONTAM HOLLANDE

Cinco pesquisas de opinião divulgadas na França entre a noite de quinta-feira e a de sexta indicam que o candidato do Partido Socialista, François Hollande, é o favorito no primeiro turno das eleições ao Palácio do Eliseu. Ele vence quatro dos cenários. O atual presidente, Nicolas Sarkozy, obtém apenas um empate na melhor das hipóteses. As sondagens são o último retrato do eleitorado antes do voto, no domingo, 22 de abril.

As pesquisas foram realizadas pelos institutos LH2, CSA, BVA, Ipsos e TNS-Sofrès. Em todos, Hollande varia entre 27% e 30%, enquanto Sarkozy varia de 25% a 27%. Nas projeções de segundo turno, o candidato socialista vence em todos os cenários, com 55% no pior deles e 57% no melhor, contra entre 43% e 45% obtidos pelo atual chefe de Estado.

Caso esses resultados se confirmem, Sarkozy terá de fazer história para se eleger em 6 de maio, data da segunda rodada de votação. Nunca na história das eleições da V República, realizadas desde 1965, um presidente em exercício e em busca de reeleição perdeu o primeiro turno.

Um dado impressionante, porém, ainda pode influenciar nos resultados finais, tanto para um lado, quanto para outro: 38% dos eleitores ouvidos em uma das sondagens indicaram que ainda podem mudar de voto até o domingo.

A campanha oficial na França chega ao fim nesta sexta-feira. A partir de agora, ficam proibidos comícios ou atos eleitorais, entrevistas para veículos de imprensa escrita ou eletrônica e publicação de pesquisas de opinião, entre outros vetos da lei eleitoral do país. No domingo, 43 milhões de eleitores poderão votar, mas outra forte expectativa diz respeito à abstenção, já que as eleições de 2012 caem em meio às férias de primavera.