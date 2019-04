Ariel Palacios

Único ADN na arma da morte de Nisman era do próprio promotor (sequer o ADN de quem emprestou a arma)

A promotora Viviana Fein, que investiga a morte do promotor federal Alberto Nisman, ocorrida no domingo 18 de janeiro com uma bala na cabeça, anunciou nesta sexta-feira que os únicos vestígios de ADN encontrados na arma calibre 22 foram do próprio morto. Desta forma, os peritos não encontraram sequer rastros genéticos do dono da arma,