“O peronismo ressignifica aquilo que lhe serve” (Revival do Peronismo, parte 2)

Pablo Vázquez, historiador, cientista social e doutor em comunicação, analisa simbologia peronista reutilizada pelo governo Kirchner. Vázquez é autor de “Arturo Jauretche e a comunicação política moderna”, sobre a vida e pensamento de Jauretche, um dos principais pensadores peronistas resgatados pelo governo Kirchner (foto de Ariel Palacios)

O historiador Pablo Vázquez, coordenador do arquivo do Museu Evita, sustenta que o governo da presidente Cristina Kirchner resgatou dos tempos do peronismo clássico o “apelo ao povo” e a “não-intermediação entre líderes e a massa”. Em entrevista ao Estado em seu escritório transbordando de documentos sobre os tempos peronistas, Vázquez explicou que “Cristina deixa claro que é porta-voz de si própria, além de expressar sentimentos e valores daqueles tempos”.

Estado – Nos últimos anos surgiram cafés com memorabilia peronista, tal como se fossem uma espécie de “Hard Rock Cafés” do peronismo, Perón aparece em desenhos animados, Evita é colocada em imensos murais em via pública. O peronismo transformou-se em algo pop?

Vázquez – O Peronismo é uma produção cultural. E, sem dúvida, ficou pop. É que o fato de ser um elemento cotidiano o tornou mais transferível a outros setores que em outras épocas teriam apresentado uma forte rejeição ao peronismo. Talvez, além da imagem do Che Guevara, as figuras de Perón e Eva sejam os únicos que tenham essa massividade na Argentina. Tem a ver com a maneira argentina de nos relacionar com nossos líderes. A crise econômica de 2001-2002 teve uma profunda marca na política argentina. E trouxe saudade pelos tempos peronistas nos quais o Estado era mais presente na economia…

Estado – O peronismo acabou virando assunto de videogame…

Vázquez – Eu vi os videogames e os achei muito divertidos! Como peronista, não é uma ofensa. Neste mundo virtual, dos sentidos e da coisa imediata, o fato de que o peronismo ocupe todos os espaços disponíveis, inclusive na web, em coisas como um videogame, é como uma ponta de lança a mais na batalha cultural. Outras figuras da política argentinas ficaram relegadas. Não há videogames com as figuras da União Cívica Radical (UCR, o rival clássico do peronismo), por exemplo. A imagem de Perón e Eva está hoje em chaveiros, camisetas, posters, isqueiros e adesivos. E, este não é um fenômeno solto no espaço, pois ele está acompanhado de um processo de reindustrialização que lembra os primórdios do peronismo.

Estado – O peronismo, ou mais especificamente sua vertente kirchnerista, nos últimos anos foi mais além de suas fronteiras culturais tradicionais e começou a absorver elementos de fora. Por exemplo, é comum ver em comícios kirchneristas a “Don’t cry for me Argentina” (Não chores por mim Argentina), uma canção de um musical britânico que inclusive é crítico com Evita. Anos atrás, tocar essa canção em um comício na Argentina teria sido heresia para os peronistas tradicionais…

Vázquez – O peronismo, que recorre ao saber e às tradições populares, toma aquilo que lhe serve. Ou, o reutiliza e o ressignifica. Tal como a “antropofagia” brasileira citada por Darcy Ribeiro. Desta forma, pega o “Não chores por mim Argentina” e o usa. Mas, só essa canção específica… o resto do musical não. E é muito comum que nos comícios, além da Marcha Los Muchachos Peronistas toquem o “Não chores por mim”. O peronismo faz essa operação habitual de pegar algo negativo e virar a coisa a seu favor…

E falando em soundtrack peronista, aqui vai…

a) A marcha Los Muchachos Peronistas, com Hugo del Carril. Aqui.

b) O “Don’t cry for me Argentina”, que apareceu na série “Glee” recentemente. Aqui.

c) E em espanhol, “No llores por mi Argentina”, com a argentina Nacha Guevara. Aqui.

d) E de novo a Marcha Los Muchachos Peronistas. Mas, já que o peronismo está “cool”, vamos em ritmo de jazz. Aqui.

