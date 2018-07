“A Argentina não estava preparada para a guerra das Malvinas”: O Relatório Rattenbach

Capa do Relatório Rattenbach, cuja elaboração esteve a cargo do general Benjamín Rattenbach, em 1982

O governo da presidente Cristina Kirchner colocou no site oficial da presidência da República Argentina a íntegra do Relatório Rattenbach, o detalhado levantamento feito em 1982 pela ditadura para detectar as falhas protagonizadas pela Junta Militar comandada pelo presidente e general Leopoldo Fortunato Galtieri durante a Guerra das Malvinas. O categórico relatório indicou que “ficou demonstrada a falta de preparação e organização do país para uma guerra”. O conflito bélico, que concluiu com a derrota argentina para as tropas enviadas pela primeira-ministra britânica Margareth Thatcher ao Atlântico Sul, provocou a queda de Galtieri, substituído pelo general Reynaldo Bignone, que encomendou a elaboração do relatório ao general de reserva Benjamin Rattenbach.

O relatório havia sido publicado parcialmente em 1983 por várias revistas argentinas e editado integralmente anos atrás pelo centro de ex-combatentes da cidade de La Plata. Mas esta é a primeira vez que está disponível online (para ver os 17 volumes, entre aqui ).

Rattenbach, acompanhado por outros cinco altos chefes militares, recomendou que o ex-ditador Galtieri deveria ser condenado à prisão de morte por sua incompetência. A mesma pena deveria ser aplicada ao almirante Jorge Anaya, chefe da Marinha, e ao brigadeiro Arturo Lami Dozo, comandante da Aeronáutica. No entanto, o trio – embora colocado na cadeia – posteriormente salvou-se da execução.

No início de 1982 a ditadura de Galtieri estava mergulhada em graves problemas financeiros e sociais. Na ocasião, o regime considerou que uma alternativa para sobreviver era unir a população ao redor de uma “causa nacional”. Desta forma, apelou para a invasão das Malvinas, ilhas que a Argentina havia controlado durante treze anos a partir de 1820 e que foram conquistadas pela Grã-Bretanha em 1983.

No entanto, Galtieri, segundo o relatório, enviou tropas não preparadas para o conflito bélico no gélido Atlântico Sul (a ditadura destinou forças das semitropicais províncias do nordeste do país ao cenário de guerra nas Malvinas). Na ocasião, o ex-ditador argumentou que não podia retirar as tropas especializadas em ambientes frios da fronteira com o Chile, já que existia o temor de que o ditador Augusto Pinochet aproveitasse a oportunidade para atacar a Argentina pelo lado oeste, enquanto a ditadura combatia os britânicos na frente leste.

Além disso, o relatório critica Galtieri por acreditar que os Estados Unidos ficariam do lado argentino na guerra, deixando de lado a Grã-Bretanha, seu aliado tradicional e sócio da OTAN.

No interrogatório feito ao deposto Galtieri, o general alegou que estava convencido de que Washington seguiria a doutrina Monroe, que indicava “América para os americanos”. O ex-ditador também argumentou que havia acreditado que o governo americano estaria agradecido pela intensa colaboração argentina no combate ao comunismo na América Latina, especialmente pelo envio de oficiais para Honduras onde prestaram assistência técnica aos “contras”.

O relatório critica a falta de uso da frota naval por parte do regime militar no cenário de guerra nas Malvinas, além da falta de planejamento generalizado.

De quebra, Rattenbach acusa Galtieri de ser ingênuo ao acreditar que Londres encararia o desembarque argentino como um fato consumado e que, portanto, não reagiria militarmente.

O relatório também acusa o então tenente Alfredo Astiz de render-se sem disparar um tiro sequer quando os britânicos desembarcaram nas ilhas Geórgias do Sul.

Antes de ir à Guerra das Malvinas, Astiz foi o principal torturador da Escola de Mecânica da Armada (ESMA), o maior centro de detenção e torturas da ditadura na cidade de Buenos Aires.

Ufanistas – e fora da realidade – capas da revista Gente nas últimas semanas da guerra. Clima de vitória assegurada foi à pique no dia 14 de junho de 1982, quando os argentinos souberam que as tropas de Galtieri haviam deposto armas.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Não é permitido postar links de vídeos. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).