Cristina Kirchner terá vice roqueiro

Amado Boudou – Aimé para os parentes e amigos – dá uma de Bob Dylan durante um anúncio de medidas econômicas por parte da presidente Cristina Kirchner.

oqueiro, amante das motos Harley Davidson e DJ de festas. Embora pouco costumeiro para um político e um futuro vice-presidente, este é o perfil de Amado Boudou, economista de 48 anos com physique du rôle de galã, que passou da direção do sistema de aposentadorias ao posto de ministro da Economia em 2009. Agora ele é o candidato a vice-presidente na chapa de Cristina Kirchner, que disputa sua reeleição no dia 23 de outubro. Nas últimas semanas, Boudou assumiu a missão de fazer comícios em todo o interior do país, para suavizar a tarefa da presidente Cristina, que na terça-feira, pelo cansaço e estresse, teve um quadro de hipotensão. O ministro aproveita cada ato público para – vestido com camiseta e jeans – mostrar discutidos dotes de guitarrista e encerrar os comícios ao lado da banda de rock “La Mancha de Rolando”.

Caso seja eleito com Cristina – assim indicam as pesquisas, de forma unânime – Boudou, a partir do dia 10 de dezembro, será também o presidente do Senado (na Argentina o vice-presidente da República é o presidente da câmara alta).

Além disso, diversas especulações no âmbito político indicam que a partir de abril do ano que vem Boudou poderia ocupar o cargo de presidente do Partido Justicialista (Peronista), caso a presidente Cristina não aceite o comando partidário oferecido pelas principais autoridades peronistas. O último presidente do partido foi o ex-presidente Nestor Kirchner, que morreu em outubro passado, vítima de um fulminante ataque cardíaco. Depois, o posto foi ocupado de forma provisória pelo governador da província de Buenos Aires, Daniel Scioli.

A eventual designação de Boudou para o comando do peronismo irrita a ala tradicional do movimento político fundado pelo general Juan Domingo Perón há 66 anos. Motivos existem de sobra, já que o bem-apessoado ministro – um recém-chegado no estatizante peronismo – foi durante a maior parte de sua vida um militante da União de Centro Democrático (Ucedé), partido de centro-direita que durante décadas foi o principal reduto do neo-liberalismo argentino. Além disso, foi professor da Universidade do Centro de Estudos Macroeconômicos Argentinos (Ucema), que serviu de “think tank” para as privatizações do governo de Carlos Menem nos anos 90.

Caso a presidente Cristina não consiga uma reforma constitucional que permita uma segunda reeleição (segundo indicam os rumores no âmbito político), Boudou é indicado como o principal “delfim” para sua sucessão.

Velhos integrantes do governo irritam-se com os comentários da presidente sobre Boudou, denominado de “o baby face” do gabinete. “Ele tem 48 anos. Mas parece bem menos, reconheço”, disse Cristina recentemente em um discurso, enquanto sorria olhando para seu futuro vice. O ciúme dos outros ministros foi evidente.

VICE LEAL – Boudou, que não tinha cacife político próprio, demonstra incondicional lealdade a Cristina. Essa é sua vantagem, afirmam os analistas, que destacam que a presidente Cristina buscava essa característica, de forma a evitar os problemas que teve com seu atual vice, Julio Cobos, que rachou com a presidente em julho de 2008, causando a pior crise política da administração Kirchner. Na ocasião, com seu voto de Minerva, Cobos derrubou no Senado o projeto de lei de Cristina que pretendia um “impostaço agrário”. Desde então a ela não fala mais com Cobos, encarado como “traidor”.

“A partir dos fatos que são de público conhecimento, a escolha de um vice é fundamental”, disse Cristina no dia em que anunciou sua escolha por Boudou.

“O principal mérito de Boudou para ser o vice é que ele é leal a Cristina. A presidente quer evitar a ‘Síndrome de Cobos”, afirmou ao Estado a analista política Mariel Fornoni, da consultoria de opinião pública Management & Fit.

Boudou com sua namorada Agustina Kampfer. O casal protagoniza tórridos beijos nas festas.

RUIVA E BEIJOS – Boudou namora a bela e ruiva jornalista Agustina Kampfer, duas décadas mais jovem que o ministro, com a qual protagoniza beijos cinematográficos em festas. “Amado me liga mil vezes por dia”, disse há poucos meses. A jornalista também usa o twitter para tercer elogios sobre o namorado.

O uso intensivo da guitarra e a dedicação intensiva a festas é o alvo de críticas que empresários e economistas disparam contra Boudou. Segundo eles, o ministro não está tomando medidas para blindar o país perante a crise internacional, além de não adotar medidas contra a escalada inflacionária, cuja existência ele nega.

Elisa Carrió, candidata presidencial da Coalizão Cívica, de oposição, comentou ao Estado sobre Boudou: “como ele toca a guitarra!”. O comentário era uma ironia, já que na Argentina a expressão “tocar a guitarra” equivale a “enrolar”.

GOVERNO ROQUEIRO – Boudou ganhou espaço de poder dentro do governo Kirchner quando, em 2008, no comando do sistema previdenciário, propôs ao casal Kirchner a ousada jogada de implementar uma reestatização da totalidade das aposentadorias. Embora o objetivo oficial a longo prazo fosse oferecer garantias para os futuros aposentados, a curto prazo a reestatização permitiu que o governo conte com uma caixa de US$ 25 bilhões extras que são destinados para fazer política.

A medida foi duramente criticada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), as principais agências qualificadoras e por vários setores da oposição de centro e centro-direita.

Recentemente, já candidato a vice, Boudou foi ao programa de auditório “Sabado Bus” e recebeu, em um sorteio, uma moto zero km. Depois, durante o programa, demonstrou seus dotes de guitarrista.

Neste link, a performance do ministro e futuro vice no programa do Telefé, canal que pertence à Telefônica da Espanha. Aqui.

nquanto Nestor Kirchner esteve vivo, o ocupante da pasta de Economia tinha pouco peso, já que o virtual ministro era o próprio ex-presidente. Mas, com a morte de Kirchner, cresceu a influência de Boudou, que tece longas apologias à sua chefe em cada discurso.

Boudou, que aprecia ternos bem-cortados e coleciona canetas-tinteiro, atualmente conta com o respaldo de Hugo Moyano, líder da principal central sindical do país, a CGT e da organização de defesa dos direitos humanos das Mães da Praça de Mayo.

Boudou, rechaça as críticas com ar rebelde. Recentemente, em um entrevista à edição argentina da revista “Rolling Stone” o ministro e eventual futuro vice resumiu a essência da administração Kirchner com uma analogia de rock and roll: “este é um governo muito roqueiro, pois tem esse espírito de atrever-se a mudar as coisas que não gosta”.

AIMÉ – Amado Boudou, chamado de “Aimé” (Amado em francês) por sua família e amigos, estudou no balneário de Mar del Plata, onde formou-se em Economia. Depois de trabalhar como DJ em festas no litoral, o jovem

“Era um playboy naquela época”, afirma ao Estado uma ex-colega de faculdade. Ela formou-se rápido. Mas Boudou levou vários anos a mais. “É que ele estava ocupado com sua militância política na juventude da Ucedé”, explica.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).