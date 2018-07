Cristina Kirchner venceria com 57% dos votos e já pensaria em segunda reeleição (política em ritmo hip house com I’ve got the power)

Governo Kirchner, cujos integrantes são apelidados de “Los Pinguinos” (Os Pinguins) tenta aproximar-se do recorde eleitoral de Perón e já movimenta-se para tentar reforma constitucional que permita uma segunda reeleição em 2015. Foto de Ariel Palácios com bonequinhos próprios dos Pingüins de Madagascar e biografia de Joseph Page em cima da mesa do escritório. Ao fundo, do lado esquerdo, dá pra ver a ponta de uma bandeirinha do Québec.

Cristina Kirchner venceria as eleições presidenciais argentinas do dia 23 de outubro com uma faixa de votos que oscilaria de 53% a 57% dos votos, segundo indicam pesquisas das consultorias Management & Fit, Ipsos e Graciela Romer e Associados. Desta forma, Cristina seria reeleita presidente com a maior vitória nas urnas desde que o país voltou à democracia há 28 anos, já que a maior marca até o momento pertence a Raúl Alfonsín, que teve 51,7% dos votos em 1983. Os analistas destacam que uma faixa de 55% de votos abriria caminho a Cristina para poder pleitear uma reforma constitucional que permita uma eventual segunda reeleição presidencial em 2015.

Segundo as pesquisas, a margem para o segundo colocado, o socialista Hermes Binner, é considerável pois implicaria em 36 pontos percentuais, a maior proporção na História política argentina entre os dois primeiros candidatos presidenciais. Segundo as pesquisas, Binner oscilaria entre 12% e 16,1% das intenções de voto.

O terceiro lugar estaria sendo disputado pelo peronista dissidente Alberto Rodríguez Saá, que flutua em uma faixa de votos que vai de 8,5% a 10,1%, enquanto que o candidato da União Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín (filho do ex-presidente Raúl Alfonsín) teria de 8% a 9%. Esta posição também é disputada pelo ex-presidente Eduardo Duhalde, de uma das facções do peronismo dissidente, que oscilaria entre 6% e 12%, de acordo com as pesquisas.

“A oposição, que desde o início da campanha estava dividida e sem propostas claras, agora está mais errática do que antes”, afirma ao Estado a analista de opinião pública Mariel Fornoni.

Cristina, nestas duas semanas que restam, não poderá mais realizar inaugurações de obras nem falar por rede nacional de TV, já que a legislação o impede nos 14 dias anteriores às eleições. Por isso mesmo aproveitou a semana passada para fazer uma maratona de inaugurações (pessoalmente e por teleconferência) de hospitais, estaleiros, uma refinaria e esgotos, entre outros.

Os analistas destacam que o governo Kirchner, nesta reta final da campanha, apesar de ter a garantia de uma confortável vitória eleitoral, está atarefado em crescer nas pesquisas e tentar aproximar-se dos 62,49% dos votos conseguidos em 1952 por Juan Domingo Perón, fundador do partido Justicialista (Peronista), ao qual pertence a presidente Cristina.

SEGUNDA REELEIÇÃO – Enquanto Cristina Kirchner entra na reta final da campanha surgem fortes rumores de que o governo tentaria uma modificação da Constituição Nacional para permitir uma segunda reeleição consecutiva. A lei atual somente autoriza a disputa por uma única reeleição consecutiva ao primeiro mandato presidencial. Quem quiser esperar um terceiro mandato, atualmente, deve esperar o prazo de quatro anos.

A possibilidade de reforma constitucional surgiu no início deste ano, quando a deputada kirchnerista Diana Conti propôs uma alteração das normas para permitir aquilo que denominou de “uma Cristina eterna”.

Nas últimas duas semanas, de forma simultânea ao crescimento de Cristina nas pesquisas, os rumores sobre a reforma constitucional intensificaram-se. Diversos grupos sociais kirchneristas prometem, quatro dias após as eleições, no dia 27, usar o primeiro aniversário de morte de Nestor Kirchner para fazer um apelo à segunda reeleição de Cristina, de forma a garantir a permanência do “modelo” econômico e político.

Oficialmente, o governo nega a hipótese de tentativa de modificação da Constituição (extra-oficialmente, alguns sim, confirmam). Mas, os analistas recordam que esta não seria a primeira vez que o governo nega uma informação e depois ela se concretiza (a própria Cristina Kirchner negava em março que seria candidata à reeleição em outubro deste ano. Este é um link da própria presidente falando sobre o assunto, aqui).

A manobra recorda quando, entre fins de 1998 e início de 1999 o então presidente Carlos Menem tentou modificar a carta magna, mais uma vez, para aprovar a possibilidade de uma segunda reeleição presidencial. Na época, o ácido humor portenho batizou a manobra de “la re-relección”. Ou, simplesmente, “la re-re”.

O analista político Silvio Santamarina, colunista da revista “Notícias”, disse ao Estado que, caso Cristina consiga mais de 55% dos votos, o governo terá um patamar de votos que lhe permitirá popularidade suficiente para começar manobras no Parlamento para tentar a reforma constitucional.

Cristina foi eleita em 2007, com 45% dos votos, para suceder seu próprio marido, o ex-presidente Nestor Kirchner, eleito em 2003 com 22% dos votos, a mais baixa marca da História argentina.

