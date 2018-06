De “Não pagaremos um centavo sequer” a “Não pagar seria ilegal” (da expropriação da YPF ao acordo com a Repsol, com parceria com Chevron no meio). E um pouco de Stokowski e Pernalonga

Ministro Axel Kicillof: “Pagar é coisa de tontos” (2012). “Não pagar seria ilegal” (2013). Na foto, Kicillof com a presidente Cristina Kirchner durante a posse do acadêmico como novo chefe da pasta da Economia.

Há um ano e meio, quando a presidente Cristina Kirchner expropriou a YPF, o então vice-ministro da Economia, Axel Kicillof, afirmou que “pagar (à Repsol) seria coisa de tontos”. Na época, Kicillof, autor do plano de expropriação, além de defender a ideia de “não pagar um centavo sequer” aos espanhóis, alegou que a Repsol é que devia dinheiro ao país, já que tinha dívidas US$ 9 bilhões. No entanto, na semana passada Kicillof, atualmente ministro, agora afirma que “seria impossível não pagar, já que isso seria ilegal”.

Na terça-feira da semana passada o governo Kirchner – sem o alarde nacionalista do ano passado, e utilizando um tom de conciliação – fez um pré-acordo/entendimento com a espanhola Repsol sobre a indenização pela expropriação de sua subsidiária argentina, a YPF, a maior companhia petrolífera no país.

O pré-acordo estipula que governo Kirchner pagará à Repsol US$ 5 bilhões em títulos da dívida pública argentina em um prazo de dez anos. Mas, com os juros, os próximos dois governos argentinos pagarão aos espanhóis um total de US$ 8 bilhões.

Neste fim de semana o chefe do gabinete de ministros da presidente Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, anunciou que o governo começará em um par de dias as negociações com a Repsol.

Capitanich – deixando de lado frases pronunciadas no ano passado pelo governo como “pagar é coisa de tontos” – afirmou que “até o momento as conversas são muito boas”.

O ministro Kicillof, afirmou que o governo e a Repsol “ainda precisam discutir muitíssimos detalhes”. Segundo ele, “o fator importante é que a Repsol desistiria de todos os litígios nos tribunais internacionais”.

Fluvio Ruiz Alarcón, um dos diretores da petrolífera mexicana Pemex, empresa que é acionista da Repsol e que participou ativamente das negociações do pré-acordo, afirmou que “a parte mais difícil (das negociações) já passou”. Segundo o conselheiro da Pemex na Repsol, Arturo Henríquez, o acordo definitivo ficaria pronto antes do Reveillon.

Presidente Cristina Kirchner exibe uma proveta com uma amostra de petróleo das primeiras extrações da YPF na primeira metade do século XX.

VALORES – Em janeiro de 2012 a YPF tinha um valor de mercado US$ 18 bilhões. Nesse momento, quando começaram os rumores sobre uma iminente expropriação, a empresa perdeu seu valor de forma acelerada.

Quatro meses depois, em abril de 2012, na época da intervenção do governo, a empresa só valia US$ 8 bilhões.

Um ano depois, em abril passado, o valor da totalidade da empresa era US$ 5,2 bilhões.

Os cálculos atuais indicam que valor de toda a YPF seria de US$ 6,6 bilhões.

Desta forma, se o total vale US$ 6,6 bilhões os 51% das ações expropriadas pela presidente Cristina teriam um valor de US$ 3,3 bilhões.

Isso indicaria que a Repsol, ao conseguir do governo Kirchner US$ 5 bilhões no pré-acordo, obteve US$ 1,7 bilhão de vantagem na negociação com a Casa Rosada.

A diferença a favor da Repsol é maior se for levado em conta que, com os juros, os US$ 5 bilhões em bônus a serem pagos em dez anos, o pagamento do Estado argentino à empresa espanhola será de US$ 8 bilhões.

A vantagem para os espanhóis é maior ainda se levarmos em conta a dívida reclamada por Kicillof no ano passado, de US$ 9 bilhões. Esta dívida espanhola citada no ano passado pelo governo Kirchner já foi “esquecida”.

Desta forma, entre pagamentos à Repsol, os juros e a dívida arquivada, a expropriação da YPF implica em um custo de US$ 17 bilhões aos cofres do Estado argentino.

O atual governo da presidente Cristina pode se dar ao luxo de assumir esses pesados compromissos financeiros, já que a maior parte desta dívida ficará a cargo dos próximos dois governos argentinos.

Governo de Cristina Kirchner fez um acordo com cláusulas secretas com a empresa petrolífera Chevron, emblema do capitalismo dos Estados Unidos, país onde a presidente enviou sua filha Florencia estudar cinema (em N.York). Na foto, Cristina com o presidente Rafael Correa, que expulsou a Chevron por causa de suposta mega-contaminação e prejuízos às comunidades indígenas. Enquanto que o líder bolivariano equatoriano abre ofensiva contra a empresa americana na Justiça internacional a presidente peronista abre as portas para a multinacional.

GUINADA – Nos últimos dois meses a Casa Rosada retomou negociações com outrora “inimigos mortais”, entre eles, o Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo Kirchner prometeu apresentar ao Fundo até o final de dezembro um novo índice de inflação, já que as atuais estatísticas elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) são suspeitas de elevada manipulação desde janeiro de 2007.

O governo Kirchner também retomou as negociações pendentes desde 2007 para pagar uma dívida de mais de US$ 6 bilhões que possui com o Clube de Paris. Além disso, iniciou uma aproximação com os “holdouts”, denominação dos credores de títulos da dívida pública argentina que não aderiram às reestruturações da dívida de 2005 e 2010. Durante anos a presidente Cristina chamou os “holdouts” de “fundos abutre”. Mas, agora o governo está disposto a conseguir um acordo e encerrar esta outra frente de batalha.

Além disso, em outubro, o governo fechou um acordo com cinco empresas (Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid e Continental) que haviam iniciado demandas judiciárias perante o Centro Internacional de Arbitragem de Investimentos (Ciadi). O acordo implicará no desembolso de US$ 500 milhões às empresas, que desistiram dos processos.

O governo Kirchner – que havia expropriado a YPF em nome da “soberania energética” – tentou desde o ano passado obter capital externo para financiar a companhia. Depois de tentar seduzir duas companhias petrolíferas de países aliados – a venezuelana estatal PDVSA e a Petrobrás – a presidente Cristina teve que fechar um acordo (com cláusulas secretas) vantajoso para a Chevron, emblema do capitalismo de “El Império” (O Império), forma como os militantes kirchneristas denominam os Estados Unidos.

Os militantes da ala esquerda do kirchnerismo ainda tentam digerir este acordo com o emblema do capitalismo americano.

As conversas sobre um acordo definitivo com a Repsol é um dos sinais da aproximação aos mercados que o governo da presidente Cristina Kirchner está tentando realizar.

Esta aproximação também está gerando uma onda de mal-estar entre os militantes da ala esquerda do governo.

No entanto, me disse um deputado aliado do governo, citando uma frase clássica do fundador do movimento peronista: “não temos que nos surprender, já que a presidente Cristina é uma total peronista. Ora, (o presidente Juan Domingo) Perón disse a um grupo de assessores em 1973 que a melhor forma de governar era como dirigir um carro de forma especial: dê o pisca-pisca para a esquerda…e vire o volante para a direita”.

Juan Domingo Perón dirigindo uma lambreta em 1953

YPF FOI ESTATAL, PRIVATIZADA E NACIONALIZADA

A companhia petrolífera YPF, fundada em 1922, foi a principal estatal argentina até 1992, quando, dentro do processo de privatizações realizado pelo então presidente peronista Carlos Menem(1989-99), foi vendida para um grupo de empresários argentinos. Na época, a privatização foi respaldada pela então deputada Cristina Kirchner e seu marido, Néstor Kirchner, governador da petrolífera província de Santa Cruz, peronistas e aliados de Menem.

Em 1999 os empresários argentinos que controlavam a YPF, e o Estado argentino – que ainda contava com ações na empresa – venderam a totalidade da companhia à espanhola Repsol. A partir dali, o management da companhia foi deslocado de Buenos Aires para Madri. Na primeira década do século a YPF passou a representar metade do faturamento do grupo espanhol.

Em 2007 Néstor Kirchner, na época presidente da República, pressionou a Repsol a vender parte das ações aos Eskenazi, família de empresários argentinos, donos do Grupo Petersen, além de amigos do casal presidencial. A partir dali, a presença argentina – embora privada – começou a aumentar. No início de 2011 os Eskenazi compraram outros 10%.

Em abril do ano passado a presidente Cristina Kirchner anunciou a expropriação da empresa alegando a “recuperação da soberania energética”. O ex-presidente Carlos Menem defendeu a expropriação de sua antiga aliada, posterior inimiga e novamente atual aliada, Cristina Kirchner.

Menem e o casal Kirchner nos anos 90: juntos privatizaram a YPF.

E, para encerrar, o Nocturno do Quarteto Número 2 de Aleksandr Porfírievich Borodín (????????? ??????????? ???????). Esta é uma gravação de 1957. Na batuta, Leopold Stokowski. O ator americano Christopher Lloyd afirma que inspirou-se no físico de Stokowski (um britânico com antepassados poloneses) para desenvolver seu personagem ‘Doc’ Emmet Brown de “De volta para o futuro”.



O jeitão de Stokowski inspirou Christopher Lloyd

E aqui, Pernalonga faz paródia de Leopold Stokowski:





PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Não é permitido postar links de vídeos. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).