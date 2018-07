Em ano eleitoral Argentina tem revival do Peronismo e rebatizamentos a granel para homenagear Kirchner (parte 1)

O ex-presidente JD Perón toma cafezinho em bar da Recoleta. Ao lado do “general Kolynos” – como era denominado por seu sorriso – um grupo habituès de “Un café con Perón”. O bar-café está localizado no bairro da Recoleta, ao lado da Biblioteca Nacional, em cujo terreno, até 1955, estava o palácio presidencial onde Perón viveu com Evita (o café está instalado na antiga casa dos mordomos do palácio presidencial. Depois, foi uma escola para meninas surdas. O grupo da foto eram as professores que trabalharam nesse estabelecimento educativo até 1985). Foto de Ariel Palacios.

Juan Domingo Perón toma um cafezinho e exibe seu característico amplo sorriso. Faz jus a seu apelido dos primeiros anos de seu governo no final dos anos 40, o de “General Kolynos”, em alusão à famosa marca de pasta de dente. A seu redor aglomeram-se cinco professoras aposentadas de uma escola para meninas surdas. Todas – Concepción, Elsa, Mirta, Norma e Rut – sorriem junto com Perón, e dizem: “simpatizávamos com o peronismo de esquerda nos anos 70. Ma, não éramos peronistas em si. No entanto, agora somos ‘cristinistas’, isso sim!”.

A seu lado, Perón não pode responder. O homem mais poderoso da História do século vinte na Argentina está mudo. O Perón em questão não passa de um boneco hiper-realista sentado à mesa do café-bar “Um café com Perón”, localizado no bairro da Recoleta, ao lado da Biblioteca Nacional, em cujo terreno, até 1955, estava o palácio presidencial onde Perón viveu com Evita.

Perón está morto. Seu primeiro funeral foi em 1974. O segundo funeral, em 2006. Mas, apesar de dois velórios, ele é o morto mais influente da política argentina. Na última meia década, coincidindo com os governos peronistas de Nestor Kirchner e Cristina Kirchner houve um “revival” de Perón, sua segunda esposa Evita, e de toda a simbologia peronista.

Desta forma, surgiram “cafés peronistas” – ironicamente chamados de Hard Rock Cafés do peronismo – onde acumula-se memorabilia de “O general” e de sua esposa, a “Protetora dos Humildes”; a produção de desenhos animados com apologias ao casal mais famoso da História do país; o lançamento de videogames (alguns nos quais Perón é mostrado como um imenso robô que tal como os “Transformers” arrasa seus inimigos); além de vasta bibliografia e merchandising de camisetas e chaveiros com a efígie de Perón e Evita.

De quebra, grupos de rock fazem versões heavy metal da emblemática marcha “Los Muchachos Peronistas”. O peronismo ficou “cool”.

Enquanto isso, a presidente Cristina cita Evita permanentemente como modelo a seguir e até imita seu jeito esbaforido de discursar. Há um mês, com fundos públicos e por decreto, inaugurou um mega-mural de dez andares de altura com a face de Evita em pleno centro portenho que transformou-se, para irritação dos anti-peronistas, em um novo postal da capital.

Na internet e em outdoors, os militantes kirchneristas fazem fotomontagens que mostram Perón no Céu ao lado do também morto Nestor Kirchner. Os analistas destacam que o casal Kirchner, que no começo ignorava a liturgia peronista e seus símbolos, perceberam o filão de recorrer à simbologia do partido.

Néstor Kirchner e Juan Domingo Perón observam desde os céus. Montagem feita pela militância kirchnerista que circula na web.

REBATIZADOS E IDOLATRIA – Milhares de argentinos podem acordar de manhã cedo, sair de suas casas nas ruas Nestor Kirchner, pegar as avenidas Nestor Kirchner, passar pelo túnel Nestor Kirchner, deixar os filhos nas escolas Nestor Kirchner (e cruzar os dedos para que algum deles consiga a Bolsa de Estudos Nestor Kirchner) para depois pegar um ônibus na rodoviária Nestor Kirchner e viajar para Rio Gallegos ou Formosa para ver as estátuas de Nestor Kirchner.

No fim de semana, depois de atravessar a ponte Nestor Kirchner pode sentar na tribuna do estádio Nestor Kirchner para ver o torneio de futebol Nestor Kirchner. Se a disputa terminar em pancadaria, todos poderão ser levados à delegacia Nestor Kirchner. Os feridos, evidentemente, serão transportados ao hospital Nestor Kirchner.

Tudo isso pode ocorrer na vida real desde o dia 27 de outubro do ano passado. Nesse dia morreu o ex-presidente Nestor Kirchner, considerado o verdadeiro poder no governo de sua mulher, a presidente Cristina. Menos de 24 horas depois iniciava uma onda de rebatizados de edifícios públicos, rodovias e as mais diversas obras públicas.

Nos últimos onze meses os torneios Abertura e Clausura da Associação de Futebol da Argentina (AFA) foram batizados com o nome do ex-presidente. Na área esportiva também ocorreu a inauguração de um estádio olímpico, “Néstor Kirchner”, na província de Jujuy. No município de Tres de Febrero, na Grande Buenos Aires, sem obras novas à vista, o prefeito optou por batizar um túnel com o nome do ex-presidente morto. Na portenha La Boca, sem chances de rebatizar as ruas do histórico bairro, os militantes kirchneristas deram o nome de “Nestor Kirchner” a uma esquina.

Em 1952 o território de La Pampa foi rebatizado com o nome de “Província Eva Perón”. Acima, o escudo da província, que voltou a ter seu nome original três anos depois, quando Perón, o viúvo, foi derrubado. No fundo do escudo está a silhueta de Evita.

KIRCHNER E JÚLIO CÉSAR – O historiador Pablo Vázquez afirmou ao Estado que Cristina e Perón tiveram o ponto comum da morte de seus cônjuges, “que tinham poderes similares ou iguais aos deles”, com grande impacto político. Mas, destaca que a onda de rebatizados atual não se compara ao fenômeno ocorrido nos anos 50, após a morte de Evita, quando o governo peronista transformou o território de La Pampa em “província Eva Perón” e cidade de La Plata em “Ciudad Eva Perón”. Na mesma época, o território do Chaco recebeu o nome de “Província presidente Perón”. E uma linha de carros Made in Argentina foi batizada com o nome de “O Justicialista” (O Peronista).

O historiador Luis Romero sustenta que a presidente Cristina Kirchner “insinua práticas e representações que colocam Kirchner em uma esfera sobrenatural que motiva seus militantes e inspira a presidente”. Segundo ele, “o que a Cristina Kirchner faz com a figura de Néstor Kirchner é algo similar aquilo que Augusto fez com Júlio César”, diz, em referência à idolatria que o imperador romano aplicou após a morte de seu tio e general.

A socióloga Beatriz Sarlo disse ao Estado que existe uma “batalha cultural do kirchnerismo”, que inclui “uma renovação da simbologia peronista que conta com o dinheiro do aparato do Estado argentino”. A socióloga afirma que os comícios do kirchnerismo e os vídeos de suas propagandas “são muito bem planejados”.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).