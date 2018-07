Evita Perón volta como desenho animado

Perón abraça Evita, enquanto seus cabelos platinados voam com o vento (não é a famosa sacada da Casa Rosada). Ícone pop, “Mãe dos pobres” já virou musical, filme, camiseta e caneca. Agora é desenho animado. Em 2D.

“Voltarei e serei milhões” era a apócrifa frase de Evita Perón, supostamente pronunciada poucos minutos antes de sua morte em julho de 1952, provocada por um arrasador câncer. Evita indicava que voltaria da morte como milhões de trabalhadores “descamisados” para tomar o poder. Mas, a famosa – e controvertida – segunda mulher do general e presidente Juan Domingo Perón, constantemente citada como “exemplo a seguir” por parte da presidente Cristina Kirchner, voltará como desenho animado no longa-metragem “Eva da Argentina”, que será dirigido porMaria Seoane, diretora da estatal Rádio Nacional.

A notícia sobre a preparação do filme – que conta com fundos do estatal Banco de La Nación- aparece em plenoperíodo de campanha eleitoral argentina. Em outubro apresidente Cristina, que emula Evita com seus gestos, disputará sua reeleição. Coincidentemente, dias antes será a estreia do filme.

“A obra louva a vida de Evita, defensora dos direitos do trabalhador e das mulheres”, afirmaram os produtores em um comunicado.

Os operários, aos quais Perón chamava de “descamisados”. Décadas depois a mesma expressão seria utilizada por Fernando Collor de Mello.

O filme mostrará a atividade política de Evita de forma romanceada, a relação sentimental com Perón e sua luta contra o câncer. “Este será o primeiro filme de desenhos animados da História política argentina. Nossa proposta é a de plasmar um registro dos seis anos de vida política de Evita, que geraram tantas interpretações”, afirmou Seoane.

O desenho animado em tom de épica terá trilha sonora do argentino Gustavo Santaolalla, músico premiado com o Oscar demelhor trilhas sonoras dos filmes “Babel” e “O segredo de Brokeback Mountain”. A produção do filme que retratará a vida de Evita – uma defensora da intervenção do Estado na economia – estaráa cargo da Azpeitia Cine e do Illusion Studios, empresa que pertence ao Grupo Exxel, fundos de investimento que foi um dos ícones do neoliberalismo dos anos 90 durante o governo de Carlos Menem (1989-99).

Aristocracia argentina: as vilãs da História, segundo o filme.

MITOS – O filme, que mesclará cenas de imagens da época, também pretende mostrar o ódio das aristocracias portenhas contra a primeira-damaargentina e como os militares que derrubaram o governo de seu marido, em 1955, sequestraram seu corpo embalsamado.

Uma das cenas, no início do filme, mostra como Evita, que era filha extramatrimonial, foi impedida de ver o velório de seu pai pela própria viúva legítima do morto. No entanto, esta versão, imortalizada no musical britânico “Evita”, não teria a ver com a realidade. Isso é o que afirmou há poucos dias Cristina Álvarez, sobrinha-neta de Evita, aliada da presidente Cristina Kirchner, e presidente da Fundação Museu Evita.

Álvarez – cuja avó materna, Blanca Duarte, era irmã de Eva Duarte de Perón – explicou que a mulher oficial do pai de Evita, Juan Duarte, havia falecido em 1922, quatro anos antes do marido. A sobrinha-neta, considerada a detentora do maior número de documentos e memorabilia de sua tia-avó, desmentiu que Evita e seus irmãos, ao contrário do que dizia a lenda, haviam sido expulsos do velório.

Perón e Evita sob o luar que cai na Praça de Mayo. Ao fundo, à esquerda, o Banco de La Nación. À direita, ao fundo, a Casa Rosada. E na direita do fotograma, o desenho de Rodolfo Walsh, jornalista investigativo, que na vida real escreveu sobre o paradeiro do corpo de Evita. Para mais detalhes sobre Walsh, aqui.

CARNE E OSSO – Várias atrizes interpretaram Eva Perón no cinema. A primeira delas foi Faye Dunaway, que em 1981 fez um filme para a TV com James Fiorentino como Perón. Buenos Aires, nesse filme, aparecia como uma cidade de arquitetura colonial da América Central.

Uma década e meia depois, em 1996, foi a vez de Madonna interpretar Evita em uma transposição do musical de Andrew Lloyd Weber ao cinema por intermédio de Alan Parker. Na mesma época, o cinema argentino decidiu produzir um filme próprio sobre a mulher mais famosa da História do país – e com mais detalhes políticos no enredo – e lançou o “Eva Perón: a verdadeira história”, protagonizado pela atriz Esther Goris e dirigido por Juan Carlos Desanzo.

O revival sobre Evita no cinema, na literatura, na estampa de camisetas e caneras, e até como capa de CD de disco music, levou a escritora mexicana Alma Guillermoprieto a afirmar anos atrás: “evidentemente, a vida de Evita acaba de começar!”

O link para o trailer do filme de Evita, aqui.

E, para mais detalhes sobre como Evita virou ícone pop e os mitos e fatos sobre a principal figura feminina política do século XX na Argentina, uma postagem de dois anos atrás sobre o assunto, aqui.



