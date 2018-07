Habemus Férias!!!!!!!

Caríssimos, estou em férias (iiiiuuupiiii, heeeeeiaaaaaaaaaa, eeeebaa). Por esse motivo, voltarei às postagens no dia 15 de fevereiro.

Teremos assuntos a granel, alguns dos quais foram acumulando-se nos últimos tempos: Malvinas, China Zorrilla, o bairro de Palermo, Keyra Agustina e os glúteos altruístas, o suposto delfim da França enterrado na Recoleta, Cristina Kirchner e a mídia, etc.

Além disso, faremos a reentrée triomphale sem os problemas técnicos do novo sistema de comentários, que estão sendo resolvidos.

Enquanto isso, deixarei a sra. Ágata Salgado-Simpson, honorável septuagenária secretária e ornitóloga a cargo de responder a cada 4 ou 5 dias os comentários dos comentaristas.

Dona Ágata, entre uma bebericada de chá e outra, tomando nota de minhas indicações.

Abraços,

Ariel

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o

o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .