HASTA LA VISTA, BABIES!

Minhas atividades no Grupo Estado encerram-se definitivamente – in sæcula sæculorum – hoje, dia 31 de janeiro de 2015 à meia-noite. Citando o poeta e diplomata Vinícius de Mores (e Tutty Vasques, que o recordou em dezembro, quando saiu do Estadão), foi eterno enquanto durou.

E esse “eterno” foi baita frenético: 19 anos e meio de trabalho sem pausa, sobre a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e outros países da América do Sul. Deste período, o blog existiu durante 5 anos.

Em matéria de conteúdo, posso me ufanar de que no Estadão nunca sofri qualquer espécie de censura. Eehh…mmm…bom, houve uma vez um certo veto sobre uma matéria no impresso que suscitou problemas de índole de orgulho nacional pela rivalidade entre derrières dos dois países. Mas, isso fica para meu futuro livro de memórias, a publicar no ano 2040.

Aos amigos que tenho no Estadão, meu londrinense “inté”, já que espero vê-los a turismo ou trabalho na região. Ou, em alguma ocasional visita minha aos Campos de Piratininga.

Aos leitores – aos quais devo tudo – não é um “adeus”. É um “nos vemos a partir deste domingo dia 1 desde meu QG ad hoc, Buenos Aires” por outros meios de comunicação, o Twitter, Facebook e o novo blog.

Aliás, este é o endereço do novo blog, que os espera: https://oshermanos.wordpress.com

Como diria Arnoldo Alois Schwarzenegger interpretando Terminator, “Hasta la vista, baby!”.

E para terminar mesmo, me despeço com “A Noviça Rebelde” em ritmo de “farewell-auf wiedersehen-goodbyeeeeeeeeeee”:

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 a 2015 foi o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos” recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra). Em 2013 publicou “Os Argentinos”, pela Editora Contexto, uma espécie de “manual” sobre a Argentina. Em 2014, em parceria com Guga Chacra, escreveu “Os Hermanos e Nós”, livro sobre o futebol argentino e os mitos da “rivalidade” Brasil-Argentina.

Em 2014 recebeu o Prêmio Comunique-se de melhor correspondente brasileiro de mídia impressa no exterior.

