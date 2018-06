Inflação oficial argentina perto do “ponto de explosão” de Cristina Kirchner

m 2012, durante uma visita à Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, a presidente Cristina Kirchner desafiou os cálculos dos economistas independentes argentinos, que sustentavam que a inflação naquele ano ficaria entre os 24% e 26%%. “Se realmente a inflação fosse de 25%, o país explodiria!”. Naquele ano o governo – acusado de manipular os dados da inflação – afirmou que a alta havia sido de apenas 10,8%. Os economistas independentes retrucaram, afirmando que havia sido de 25,8%.

No entanto, dias atrás, o governo Kirchner anunciou dados que indicam que a inflação de 2014 aproximou-se dos perigosos valores que a presidente Cristina definiu há três anos como o “ponto de explosão”: 23,9%.

O anúncio foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), que indicou que a inflação de dezembro foi de 1%.

Mas, as principais consultorias econômicas do país, empresários, sindicalistas, universidades, ONGs e partidos da oposição, além do Fundo Monetário Internacional (FMI) acusam o governo da presidente Cristina Kirchner de manipular o índice de inflação desde janeiro de 2007, quando o Indec ficou sob férrea intervenção da Casa Rosada.

Segundo o “Índice-Congresso”, elaborado pelos deputados da oposição com os cálculos realizados pelas pricipais consultorias portenhas, a inflação de dezembro passado foi de 1,87%. A alta inflacionária de 2014, segundo estas estimativas, teria sido de 38,53%.

O índice oficial costuma ser de metade a um terço inferior ao calculado pelos economistas. Neste ano o cálculo dos economistas foi 14,6 pontos percentuais superior à estimativa oficial.

O índice oficial de 2014% é o mais elevado desde 2002, quando, em plena crise econômica, a inflação foi de 40,9%.

Os integrantes do governo Kirchner evitam referir-se à inflação nos discursos. O chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich prefere citar a expressão “tensão de preços”.

Segundo o governo Kirchner, os cálculos dos economistas que indicam uma inflação mais elevada que a oficial são “conspirações” contra a presidente Cristina.

Embora negue a existência da escalada inflacionária, nos últimos dois anos o governo implementou – sem sucesso – em quatro ocasiões congelamentos de preços de produtos de supermercados, de lojas de eletrodomésticos e combustíveis.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra). Em 2013 publicou “Os Argentinos”, pela Editora Contexto, uma espécie de “manual” sobre a Argentina. Em 2014, em parceria com Guga Chacra, escreveu “Os Hermanos e Nós”, livro sobre o futebol argentino e os mitos da “rivalidade” Brasil-Argentina.

No mesmo ano recebeu o Prêmio Comunique-se de melhor correspondente brasileiro de mídia impressa no exterior.

