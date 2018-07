O tamanduá Arturo, Schwarzenegger os 5 presidentes em 13 dias (Uma década de “El Colapso”, parte 4, a última da série)

Cinco presidentes em 13 dias. Assim foi o carrossel presidencial argentino entre o 20 de dezembro de 2001 e o 2 de janeiro de 2002.

Milhões de argentinos surpreenderam-se no dia 21 de dezembro do ano 2000 quando viram – ao vivo – que o sisudo presidente Fernando De la Rúa, que participava de um programa de auditório de TV como convidado especial para tentar melhorar sua imagem pública, era segurado drasticamente pela gravata e na lapela do terno por um jovem militante de esquerda, Ernesto Belli, que havia invadido o palco. Estupefatos, os guarda-costas de De la Rúa ficaram imóveis enquanto o presidente era sacudido. De la Rúa – que tampouco conseguiu reagir – foi salvo pelo “Tamanduá Arturo”, um boneco de cor lilás simulando ser um tamanduá, do programa de auditório do apresentador Marcelo Tinelli.

Após a constrangedora cena, De la Rúa – embora nervoso – conseguiu manter a pose e conversou durante alguns minutos sobre política com Tinelli. Depois, cumprimentou seu imitador, Freddy Villareal, que havia popularizado a sarcástica imagem de um De la Rúa em constante estado de distração. Na sequência, o presidente pareceu emular sua paródia: sem saber por onde sair, caminhou erraticamente pelo palco, até encontrar a saída do palco. De la Rúa superava De la Rúa.

O tamanduá Arturo, guarda-costas involuntário do presidente da República Argentina em dezembro de 2000.

Neste vídeo do Youtube, parte dos peculiares incidentes do programa de Tinelli há 11 anos.

Nos 364 dias seguintes a agonia da imagem presidencial agravou-se de forma acelerada, até levar à renúncia de De la Rúa.

Em apenas 13 dias – entre o 20 de dezembro de 2001 e o 2 de janeiro de 2002 – o “sillón de Rivadavia” (a “cadeira de Rivadavia”, denominação da cadeira presidencial) teve cinco ocupantes: o próprio De la Rúa, em seu último dia no poder, o presidente do Senado Ramón Puerta, o governador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá, o presidente da Câmara de Deputados Eduardo Camaño e o senador Eduardo Duhalde. Essa sequência acelerada de sucessores enfraqueceu mais ainda a já debilitada figura presidencial.

De la Rúa e suas trapalhadas, além da permanente distração, eram um prato cheio para os caricaturistas. Nik, o autor da charge acima, enfurecia De la Rúa (enquanto os leitores deliciavam-se).

SCHWARZENEGGER – Ele interpretou inúmeros personagens que, sem temor, podiam enfrentar um destacamento soviético completo até um irascível monstro do espaço sideral. Mas a dimensão da crise argentina chamou a atenção do ator austro-americano Arnold Schwarzenegger, que declarou-se impressionado com o caos que imperava neste país.

Durante uma entrevista do programa “Siempre Listos” (“Sempre prontos”) do Canal 13, de Buenos Aires, o ex–mister Olímpia deixou de lado o anúncio de seu novo filme e comentou inesperadamente: “aah…Argentina, país confuso, não? É ali que toda hora vocês mudam de presidente?”.

Com a confirmação constrangida do entrevistador e depois de perguntar se já havia um outro novo presidente, em relação aos quatro homens que passaram pela Casa Rosada desde a renúncia de Fernando De la Rúa a meados de dezembro, Schwarzengger emendou: “ali, quando um presidente vai tomar posse, em seu discurso já anuncia que está ali vindo o próximo para ocupar o cargo”.

Falando em Argentina e Schwarzenegger, o ex-Mister Olympia dança um tango, o “Por uma cabeza”. Schwarzenegger pode ser péssimo dançarino, mas a curvilínea Tia Carrere, havaiana descendente de chineses, filipinos e espanhóis vale a cena. A cena do tango, aqui.

A RECUPERAÇÃO DO PODER PRESIDENCIAL – Em maio de 2003 Kirchner foi eleito com apenas 22% dos votos, o nível mais baixo em toda a História argentina. Os cientistas políticos na época destacavam que a figura presidencial estava irremediavelmente comprometida. No entanto, em poucos meses o hiperativo Kirchner começou a reconstituir o poder presidencial. Quatro anos depois colocou sua própria mulher, Cristina, como candidata à sucessão. Em outubro passado a presidente obteve sua reeleição.

“Será um hiperpresidencialismo exacerbado, com o agravante de que a oposição não a enfrenta”, afirma Marcos Novaro, sociólogo e pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Conicet), analisando o cenário que desponta no segundo mandato de Cristina Kirchner.

“O casal Kirchner possui o mérito de ter fortalecido a figura presidencial, que estava muito desgastada. Mas, evidentemente, foram além do previsto e hoje a presidente Cristina tende à hegemonia. A oposição, enquanto isso, está atomizada”, afirmou ao Estado o analista Silvio Santamarina, colunista da revista “Notícias”.

Tamanduá, em gravura de 1902.

MESMOS POLÍTICOS, CARGOS DIFERENTES – “Que se vayan todos!” (Que todos vão embora!) era o grito das manifestações de dezembro de 2001 e nos primeiros meses de 2002, quando a população pedia a remoção total dos integrantes da classe política da época. Um punhado de senadores e deputados viram suas carreiras afundar em meio às marchas de protesto e nunca mais se recuperaram. Um dos políticos que afundou totalmente foi De la Rúa, de nula influência política há uma década.

No entanto, a maioria da classe política permaneceu a mesma. As únicas modificações foram as trocas de postos: senadores na época que agora são deputados, prefeitos que tornaram-se governadores; governadores que foram eleitos senadores. O gabinete da presidente Cristina Kirchner – senadora e esposa de governador na época de “El Colapso” – é composto, em sua imensa maioria, por pessoas que já estavam na política antes da crise.

“A maior parte da classe política continua a mesma. Não houve uma grande renovação, tal como pedia a população. E nesse grupo dos políticos de sempre está o caso do próprio casal Kirchner, que até promoveu uma reforma constitucional em sua província, Santa Cruz, para permitir a reeleição indefinida de governador”, afirmou ao Estado a senadora socialista Norma Morandini, um dos poucos casos de políticos atuais que iniciaram sua carreira após a crise de 2001.

E a versão de “Por una cabeza” com Carlos Gardel, em filme da Paramount, aqui.

Osvaldo Pugliese, um dos emblemas do tango argentino.

E saímos da crise de 2001-2002 para lembrar que ontem, sexta-feira, o compositor Osvaldo Pugliese teria soprando 106 velinhas.

Mas Pugliese – Made in Villa Crespo – infelizmente partiu há 11 anos.

Ateu e militante do Partido Comunista, dirigia uma orquestra musicalmente impecável, na qual todos os músicos tinham o mesmo salário (ele dizia que “o trabalho deve ser uma dignidade pessoal e não um castigo”). Pugliese, em contrapartida, exigia um rígido código dentro do grupo, que estabelecia horários firmes nos horários e ensaios.

Atualmente Pugliese uma espécie de amuleto popular.

Sua imagem é usada como “santinho” para proteger do mau-olhado, etc. Ele transformou-se em “San Pugliese”.

Os músicos, especialmente, o usam para obter boa sorte. Outros artistas idem. Nos camarins, sua imagem é freqüente.

Alguns, antes de um show, diziam “merde”. Nos últimos anos também dizem “Pugliese, Pugliese”.

Quem quiser, pode imprimir a imagem abaixo e colocar em algum lugar que sirva para essa função.

Aqui, mais detalhes da vida de Pugliese: http://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Pugliese

E uma de suas composições mais famosas, “La Yumba”, Documento aqui. PDF

E sua interpretação da valsa “Desde el alma”, aqui.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Não é permitido postar links de vídeos. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).