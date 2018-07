“Os Hermanos” deseja a todos uma supimpa noite de véspera natalina! E um opíparo almoço do 25…e efervescentes para todos

Celebração de arromba toma conta do quartel-general náutico do blog “Os Hermanos” na noite do dia 23, a pré-Véspera Natalina. A noitada foi embalada por um de nossos dois grupos (amadores) de gaita de foles, o “Los troesmas de Villa Crespo”. Os integrantes do outro conjunto, de “Los avivados de Balvanera”, passaram mal com a maré do Rio da Prata, assaz encrespado. O grupo embalou o início da ceia com o clássico “I left my heart in Chascomús”, passando depois para uma versão techno-milonga de “Adiós Quixeramobim mía”. Como de costume, o deputado Mutatis de Olivera e seu irmão e senador Mutandis de Olivera – reeleitos em outubro passado – fizeram discursos com um balanço de 2011 (Mutatis) e sobre as perspectivas para 2012 (este, o Mutandis). Na seqüência, o senador Byron Bezerra, que veio especialmente de S.Luis (Maranhão, não o território puntano), começou a recitar um poema épico. No entanto, a ingestão opípara de mollejas, preparadas por nosso chef, Bolívar Pueyrredón-Billinghurts, somado ao balançar do navio, e um chimichurri de duvidosa validade, provocaram distúrbios de caráter estomacal que interromperam a leitura poética. No entanto, o parlamentar não perdeu a oportunidade de despotricar contra o monopólio do sal de frutas e pediu “alka-seltzer para todos”. Foi ovacionado pelos presentes, que pediram a criação de uma comissão – em caráter de urgência – para encaminhar um projeto de lei a ambos países “nesse sentido”. Menu da noitada: mollejas à provençal, pizza e fainá “revisitado”. Tudo regado – comme il faut – com moscato “El Vasquito”.

Aos amigos, comentaristas e leitores, uma supimpa jornada natalina!

Abraços,

Ariel

PS: De obséquio natalino, deixo esta breve seleção musical:

Ariel Ramírez e sua “Misa Criolla” (Gloria e AgnusDei):

A voz de Mercedes Sosa, que canta “Todo cambia” na delirante cena de “Habemus papam” do diretor italiano Nanni Moretti:

Charles Trènet canta “La Mer”

Charles Trènet canta “Boum!”

Sweet Georgia Brown, com Django Reinhardt e Stephane Grapelli

Sweet Georgia Brown, na versão de Mel Brooks e Anne Bancroft…em polonês!

E Oscar Alemán, em “Al gran Horacio Salgán”

Los Troesmas de Villa Crespo em todo seu esplendor.

.

