Os piquetes voltam a marcar cotidiano dos argentinos

Presidente Cristina Kirchner enfrenta crescente número de protestos sociais. Deputados kirchneristas tentaram, sem sucesso, levar ao plenário um projeto “anti-piquete”.

O relatório anual da consultoria Diagnóstico Político indicou que em 2014 a Argentina foi o cenário de 6.805 piquetes nas ruas, avenidas e estradas, o equivalente a 18% a mais do que no ano anterior, quando foram registrados 5.767. As estatísticas indicam que os argentinos realizaram em média 18,6 bloqueios diários nas vias de circulação em todo o país. Segundo a consultoria, desde 2009 o país foi o cenário de 26.762 piquetes.

No ano passado cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires concentraram 28,5% do total dos piquetes realizados na Argentina.

Os funcionários públicos protagonizaram 23% dos protestos, enquanto que moradores de bairros auto-convocados realizaram 20% dos piquetes. As organizações sociais representaram 18% do total. Trabalhadores demitidos realizaram 13% das manifestações.

Os analistas indicam que a presidente Cristina Kirchner depararia-se em 2015 com um ano pleno em conflitos sociais, com manifestações nas ruas protestando contra empresas, apagões de energia elétrica, instituições, além de seu próprio governo, que está em estado de confronto com três das cinco centrais sindicais argentinas.

REPRESSÃO – A repressão a piquetes sindicais, por parte do governo, tornou-se cada vez mais frequente nos últimos meses, coincidindo com o aumento da tensão trabalhista, devido às demissões que diversos setores industriais estão implementando. Esta atitude consiste em uma guinada com a política que a administração Kirchner teve nos anos anteriores, quando respaldava os piquetes, que na época eram realizados para declarar respaldo à presidente Cristina contra empresários e governadores ou prefeitos alinhados com a oposição.

Em sintonia com esta nova posição do governo sobre os protestos, em 2014 parlamentares aliados da presidente Cristina elaboraram um projeto de lei que restringe a realização de manifestações populares. O projeto tinha como objetivo principal a criminalização dos piquetes nas ruas e estradas, com o argumento de que impedem a livre circulação de trabalhadores.

No entanto As organizações sociais e os partidos da oposição rechaçaram o projeto. O governo Kirchner, contando apenas com o respaldo do partido de centro-direita Proposta Republicana (PRO), do prefeito portenho Maurício Macri, teve que recuar e deixar o projeto anti-piquete de lado.

MODUS OPERANDI – Os primeiros piquetes surgiram em 1996 com o empobrecimento drástico dos vilarejos do interior da Argentina, especialmente nas províncias de Jujuy e Neuquén, durante as privatizações da companhia petrolífera YPF e do sistema ferroviário no governo do presidente Carlos Menem (1989-99).

No início os manifestantes – basicamente da classe operária – eram chamados de “fogoneiros”, já que bloqueavam estradas com escombros e pneus em chamas. Mas pouco depois foram rebatizados de “piqueteiros”. A modalidade expandiu-se gradualmente ao resto do país.

Com a crise de 2001-2002 os piquetes começaram a ser parte da paisagem da capital argentina, incluindo a participação da arruinada classe média nesta modalidade de manifestações.

Os piquetes são o modus operandi cotidiano dos protestos sociais, enquanto que os argentinos reservam os “panelaços” para as grandes ocasiões de protesto social.

Segundo a consultoria Diagnóstico Político “o piquete está definitivamente incorporado na cultura política argentina”.

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra). Em 2013 publicou “Os Argentinos”, pela Editora Contexto, uma espécie de “manual” sobre a Argentina. Em 2014, em parceria com Guga Chacra, escreveu “Os Hermanos e Nós”, livro sobre o futebol argentino e os mitos da “rivalidade” Brasil-Argentina.

No mesmo ano recebeu o Prêmio Comunique-se de melhor correspondente brasileiro de mídia impressa no exterior.

