Parlez-vous kirchnerês? Breve manual de vocabulário kirchnerista

Pinguins de Madagascar analisam verbetes do kirchnerês. Ao fundo, atrás da asa da caneca alemã de cerveja (que uso para água), imagem do Canal Nueve mostra imagem da nova composição do Parlamento. Esta imagem substitui a anterior, na qual os dois plumíferos estavam sendo observados por Asterix (estava muito fora de foco). Foto de Ariel Palacios.

Desde que Néstor e Cristina Kirchner chegaram ao poder em 2003 novos termos – e expressões idiomáticas – foram incorporados à política argentina.

Levando em conta que a presidente Cristina ficará outros quatro anos a mais em “el sillón de Rivadavia” (denominação da cadeira presidencial), aqui segue um imprescindível – embora breve – manual para entender o “kirchnerês”. Não perca a parte 2 de “Parlez-vous kirchnerês?” no dia 10 de dezembro, data da posse presidencial, dia em que ampliaremos este glossário.

KIRCHNERS E KIRCHNERISMO

El Pinguino (O Pingüim) – Apelido de Néstor Kirchner por suas origens patagônias e seu perfil nasal, similar ao da ave polar. Cristina Kirchner é chamada de “La Pingüina” (a Pinguim-fêmea).

La Pinguinera (A Pinguineira) – Refere-se aos mais de 2 mil funcionários de origem patagônia que Kirchner e seus ministros trouxeram à Buenos Aires. O termo também define o círculo íntimo presidencial.

Pinguinos puros (Pinguins “puros”) – Aqueles que estavam com o casal Kirchner desde que estes governavam a província de Santa Cruz nos anos 90. São as pessoas de maior confiança da presidente Cristina.

Kirchnerismo: Denominação da corrente política que, dentro do Peronismo, reuniu políticos de diversas tendências. O grupo apresenta-se como “progressista”, embora conte com vários caudilhos que estão no poder há décadas.

Nac y Pop (Nac e Pop) – Nacional e Popular. Definição abreviada que os kirchneristas dão para contextualizar seu movimento político

Estilo K – Estilo de falar sem papas na língua, que também implica em bater primeiro para depois negociar.

Economia K – Termo que define medidas que misturam pragmatismo econômico a curto prazo com tons keynesianos, embalados por políticas neoliberais camufladas. Segundo uns, é “flexibilidade” ideológica. Segundo outros, “oportunismo”. O termo “empresariado K” define os industriais que respaldam sua política econômica, entre os quais empresários nativos e diversas multinacionais estrangeiras.

“Él” (“Ele”) – Forma como a presidente Cristina começou a referir-se sobre seu marido Nestor Kirchner após sua morte há um ano.

Os Cristinos/ Os Cristinistas – Dentro do kirchnerismo, eles são os seguidores da presidente Cristina. São basicamente jovens ministros, secretários e diretores cujo poder cresceu desde a posse de Cristina. Exemplos: o ministro da Economia, Amado Boudou (vice-presidente eleito) e o secretário de Meios de Comunicação, Juan Abal Medina.

Transversalidade – Sistema supra-partidário que Kirchner tentou criar para independizar-se do Partido Justiacialista (Peronista). No entanto, as tentativas de captar setores socialistas e de esquerda fracassaram. Nos últimos anos a presidente Cristina deixou a transveralidade de lado e optou por fortalecer-se dentro do peronismo, atraindo, inclusive, velhos inimigos peronistas dissidentes como o ex-presidente Carlos Menem (1989-99).

OS INIMIGOS

El Monopólio (O Monopólio) – “Monopólio” provém do grego “monos” (um) e “polein” (vender) e indica uma situação de privilégio na qual uma empresa ou o Estado possui o controle total do mercado. A condição necessária é que não existam produtos substitutos e que o único disponível é aquele produzido pelo monopólio. No entanto, o termo é aplicado pelo governo para referir-se ao Grupo Clarín, considerado “inimigo mortal” pela presidente Cristina, embora não tenha o monopólio dos meios na Argentina. A oposição afirma que, enquanto os Kirchners referem-se ao “monopólio”, o governo desfruta dos favores do “amigopólio”, formado pela própria agência estatal de notícias Télam (a maior do país), a estatal Rádio Nacional, e os meios de comunicação privados Página 12, Tiempo Argentino, El Argentino, Sur, a revista Veintitrés, a revista Debates, El Guardián, e os canais de TV C5N, CN23, Crônica, Nueve e Telefé, entre muitos outros.

La puta oligarquia (A puta oligarquia) – Expressão popularizada pelo líder piqueteiro kirchnerista Luis D’Elía, admirador da revolução iraniana: “odeio os brancos e a puta oligarquia”. Segundo o próprio, o alvo de seu ódio são “todos aqueles que moram ao norte da avenida Santa Fe”. Ali concentra-se grande parte das fortunas do país, misturados também com integrantes da classe média. Paradoxalmente, parte do gabinete Kirchner também reside nessa elitista área da cidade.

Garcas – O termo é velho, mas foi ressuscitado durante o kirchnerismo. É a abreviação de “oligarcas”. E até virou verbo o “garcar”.

Gorilas – Denominação antigamente aplicada somente aos ferrenhos anti-peronistas. Nos últimos anos passou a ser aplicada a qualquer um que critica o governo Kirchner.

A PRESIDENTE CRISTINA

Reina Cristina (Rainha Cristina) – Cristina Kirchner, por sua pose de diva, é chamada “A rainha Cristina”, em alusão ao filme homônimo protagonizado por Greta Garbo nos anos 30, no qual interpretava a absolutista e vaidosa rainha Cristina da Suécia, da dinastia Vasa. Biógrafos não-autorizados de Cristina Kirchner afirmam que ela adora ser chamada de “rainha”.

PresidentA: “Presidenta! Presidentaaa! Que fique bem claro para vocês. É ‘presidenta’”. Desta forma, com dedo em riste e marcando a letra “a” da palavra “presidenta”, a então primeira-dama repreendeu a plateia que participava do comício de lançamento presidencial em julho de 2007 (o público havia gritado em coro “Cristina presidente!”). Só nos primeiros 45 dias de governo, por ordens diretas suas, a Casa Rosada rejeitou mais de 300 documentos em cujo cabeçalho e texto aparecia a palavra neutra “presidente” (com “e” final). Atualmente, todos os documentos ostentam a versão com “a” exigida por Cristina.

Es too much (É too much) – “É demasiado”. Expressão que mistura espanhol com inglês usada por Cristina para reclamar de algo. Pronúncia da presidente: “tchúmách”.

Louis Vuitton – Versace foi a marca no período menemista, já que o então presidente Carlos Menem apreciava as sedas multicoloridas do estilista italiano. Mas, durante o período kirchnerista, a marca – especificamente, com Cristina Kirchner (não Néstor) – passou a ser a francesa Louis Vuitton.

