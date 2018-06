Produção automotiva argentina caiu 22% em 2014

A presidente Cristina Kirchner faz pose em cima de uma moto produzida na Argentina.

O ano 2014 foi encerrado em ritmo de crise nas montadoras de veículos instaladas na Argentina. Afetada pela recessão, as barreiras contra as importações de auto-peças e as restrições sobre o acesso aos dólares para pagar as compras no exterior, a indústria automotiva terminou o ano com uma produção de 671.329 unidades, volume que indica uma queda de 22% em comparação com 2013, quando as fábricas produziram 791.007 unidades.

Segundo a Associação de Fabricantes de Automóveis da Argentina (Adefa) em dezembro a produção foi de 40.636 unidades, número que indica uma queda de 9,5% em relação com o mesmo mês do ano passado, quando saíram das fábricas 44.992 unidades.

Em dezembro as montadoras na Argentina exportaram 29.047 unidades, volume que significa uma queda de 21,7% em comparação com o mesmo mês de 2013.

Ao longo de 2014 o país exportou 357.847 veículos, o equivalente a 17,4% a menos do que em 2013. Do total enviado ao exterior, 85% dos veículos foram comprados pelo Brasil.

No mercado interno o cenário também foi negativo. Em 2014 as vendas das montadoras às concessionárias registraram uma diminuição de 36,6%.

Durante 2014, as montadoras – que precisam importar ao redor de 40% das peças – não conseguiam dólares do Banco Central para realizar essas compras, pois o governo Kirchner aplica uma desde 2011 política de restrições sobre a divisa americana. Mas, nos últimos meses a Casa Rosada autorizou cotas mensais de US$ 100 milhões para que as montadoras possam importar (embora as fábricas argumentem que precisam ter acesso a US$ 300 milhões mensais).

ALTOS E BAIXOS – O setor automotivo argentino passou por diversos altos e baixos ao longo da última década e meia. Em 1998 as montadoras instaladas no país atingiram a marca de 455 mil veículos produzidos, recorde na época. No entanto, a recessão que iniciou no final daquele ano implicou em uma queda da produção que persistiria nos anos seguintes. Mas, a situação agravou-se em 2001 quando o país mergulhou na pior crise financeira, social e econômica da História. Em 2002, com a economia argentina colapsada, a produção automotiva caiu para 94 mil unidades, a pior marca do setor desde 1960.

No entanto, rapidamente, a partir de 2003 a indústria automotiva foi a estrela da recuperação econômica do país. As montadoras transformaram-se nas “meninas dos olhos” dos governos dos presidentes Néstor e Cristna Kirchner. O casal não perdia uma inauguração de ampliações das fábricas ou o lançamento de um novo modelo de automóvel. Paradoxalmente, Kirchner não dirigia.

E para embalar esta jornada, Edith Piaf canta “L’homme à la moto”:





PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra). Em 2013 publicou “Os Argentinos”, pela Editora Contexto, uma espécie de “manual” sobre a Argentina. Em 2014, em parceria com Guga Chacra, escreveu “Os Hermanos e Nós”, livro sobre o futebol argentino e os mitos da “rivalidade” Brasil-Argentina.

No mesmo ano recebeu o Prêmio Comunique-se de melhor correspondente brasileiro de mídia impressa no exterior.

