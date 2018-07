Rumo à hegemonia, Cristina Kirchner controlará Parlamento e províncias (e estaria de olho na 2ª reeleição em 2015)

Cristina Kirchner teria hoje uma vitória esmagadora nas urnas. Ilustração do cartunista argentino “El Niño Rodríguez”. Site do cartunista: http://www.elninorodriguez.com/

“Hegemonia kirchnerista” e “hiperpresidencialismo” são as expressões que integrantes da oposição usam para definir o cenário político que surgiria neste domingo com a virtual reeleição da presidente Cristina Kirchner. Segundo as pesquisas a presidente Cristina Kirchner venceria com uma proporção que oscilaria entre 51% e 57% dos votos, embora alguns analistas afirmem que poderia chegar aos 60%. Nenhum partido da oposição conseguiria, sozinho, na melhor das hipóteses, mais de 17% dos votos, segundo os prognósticos dos analistas de opinião pública. Os argentinos também irão às urnas para renovar o Parlamento e os governos provinciais.

A presidente, que nos últimos dois anos – após a derrota nas eleições parlamentares de 2009 – havia ficado em minoria no Parlamento, conseguiria (com parlamentares próprios e os aliados) uma confortável maioria em ambas câmaras. Em seu eventual novo mandato Cristina teria uma margem de manobra política que nenhum governo teve desde o presidente Juan Domingo Perón nos anos 50.

Desta forma, a presidente Cristina conseguiria para o kirchnerismo outros quatro anos no poder. Somados ao período de governo de seu marido, o ex-presidente Nestor Kirchner (2003-2007) e os quatro anos do primeiro mandato de Cristina, esta reeleição possibilitaria um total de doze anos de kirchnerismo na Argentina. Isso implicaria no período mais prolongado na História argentina de um mesmo grupo político no poder de forma ininterrupta nos últimos 150 anos.

A hegemonia que surgiria hoje nas urnas está gerando um clima político favorável aos planos de setores do governo de tentar uma reforma constitucional que permita uma segunda reeleição de Cristina em 2015.

“Uma democracia real na Argentina baseia-se na reeleição indefinida”, sustentou na semana passada durante uma conferência em Buenos Aires Ernesto Laclau, filósofo preferido de Cristina, que transformou-se no mentor ideológico do governo. Laclau, que reside parte do ano em Londres e é professor em Essex, Inglaterra, afirmou que “quando se constrói toda a possibilidade de um processo de mudanças ao redor de um nome determinado, se esse nome desaparece, o sistema fica vulnerável”.

Segundo o filósofo – que agora conta com um programa no “Encuentro”, o estatal canal de TV cultural – “se a Cristina se eternizar” no poder “não será algo que vá contra o sistema democrático”.

“Cristina Eterna” é a proposta de filósofo que transformou-se em mentor intelectual do kirchnerismo. Cristina seria reeleita hoje para o terceiro mandato do kirchnerismo. A idéia é um quarto mandato “Pinguim”. Pelo menos, “pra começar” (acima, os quatro pinguins do filme “Madagascar”).

PARLAMENTO – Na Câmara, Cristina Kirchner, por intermédio de seu partido, o Justicialista (Peronista), em conjunto com seus aliados, passaria das atuais 116 cadeiras para um total de 132. Os partidos da oposição, em conjunto, cairiam das atuais 141 cadeiras para 125.

No Senado o governo havia ficado em minoria após as eleições parlamentares de 2009. No entanto, ao longo do último ano conseguiu atrair os votos de dois senadores, um deles o ex-arquiinimigo do casal Kirchner, o ex-presidente e senador Carlos Menem. Desta forma, atualmente possui 37 cadeiras, contra as 35 da oposição. Mas, após as eleições deste domingo, o governo Kirchner conseguiria aumentar seu peso na câmara alta para 38 cadeiras. A oposição cairia de 35 para 34 senadores.

O professor de relações internacionais da Universidade Católica Argentina (UCA) e especialista em meios de comunicação Jorge Liotti disse ao Estado que além de “aprofundar o modelo econômico” o governo tem a ambição de “aproveitar a ausência de contra-pesos políticos da oposição para ocupar maiores espaços de poder”. Neste contexto, segundo Liotti, “o governo considera que o diálogo com a oposição é desnecessário”.

ÊXODO – Os analistas não descartam que as proporções a favor da presidente Cristina, especialmente na Câmara de Deputados, aumentem mais nos próximos meses, já que prevêm um êxodo de integrantes da oposição para o governo. Nas últimas semanas, diversos peronistas dissidentes deixaram de lado suas antigas diferenças com a presidente Cristina e voltaram para o seio do governo, que – pragmaticamente, sem rancor político – os recebeu com os braços abertos.

A oposição, enquanto isso, amarga a expectativa de uma derrota assegurada. No entanto, alguns líderes já pensam no futuro a médio prazo, como Ricardo Alfonsín, candidato presidencial da UCR, que declarou ontem que “será difícil conseguir um segundo turno nas presidenciais. Mas, nas eleições parlamentares de 2013 chegaremos cabeça a cabeça. E nas presidenciais de 2015 seremos uma opção firme de governo”.

Outros, como o prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, do partido de centro-direita Proposta Republicana (Pro), estrategicamente deixaram de lado o confronto e optaram por declarar “todo o apoio” à presidente Cristina.

PROVÍNCIAS – Das 24 províncias argentinas 14 já realizaram suas eleições desde março passado, fora de sincronia com as presidenciais de hoje, dia no qual os argentinos de outras nove províncias irão às urnas para concluir a definição do mapa dos governadores do país.

Cristina, por vias diretas, ficaria com o controle de 17 (de um total de 24) províncias, número que indicaria a melhor performance do peronismo em um quarto de século.

No entanto, outras três – Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego – embora nas mãos da oposição, estão nas mãos de governadores que já declararam seu alinhamento pragmático com o governo Kirchner. Desta forma, a presidente teria o controle direto ou indireto de 83% das províncias da Argentina.

E, para embalar este domingo, um pouco de música:

Mercedes Sosa canta “Todo cambia” (na genial cena de Habemus Papa, de Nani Moretti). Aqui.

“Libertango” de Astor Piazzolla. Na versão de Yo-Yo Ma e Nestor Marconi. Aqui.

Mais um Piazzolla, “Adiós Nonino”, com o próprio don Astor e a sinfônica da Rádio de Koln, Alemanha. Aqui.

Mais tango: Edmundo Rivero canta “Te lo digo por tu bien”. É lunfardo puro. Aqui.

Carlos Gardel cantando “Chorra” (Ladra), irônico tango que relata a história de uma profissional do ramo. Aqui.

Outra pérola de Edmundo Rivero: “Araca la cana” (Olha aí a polícia). Aqui.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

