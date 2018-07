Senado argentino expropriou a YPF (Cristina Kirchner remove espanhola Repsol e tenta seduzir as americanas Exxon e Chevron)

Publicidade da YPF nos anos 30

Após 15 horas de intensos debates o Senado argentino aprovou na madrugada desta quinta-feira a expropriação da companhia YPF de gás e petróleo, que até dez dias antes havia sido propriedade da empresa espanhola Repsol. O governo da presidente Cristina Kirchner conseguiu 63 votos a favor do projeto de lei. Três senadores votaram contra a expropriação, enquanto que quatro preferiram a abstenção. Em meio a uma sessão na qual não faltaram trocas de críticas entre os parlamentares, referências às políticas econômicas dos ex-presidentes Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón e Néstor Kirchner (e até referências sobre a obra “Anna Karenina”, do russo conde anarquista León Tolstoi), o governo obteve amplo respaldo de partidos da oposição.

No entanto, os senadores da União Cívica Radical (UCR) e a socialista Frente Ampla (FAP) exigiram que o governo Kirchner administre a YPF “de forma transparente” e mais eficaz do que a reestatizada Aerolíneas Argentinas, companhia que não conseguiu sair do déficit nos três anos transcorridos desde o confisco realizado pela presidente Cristina.

Antes da expropriação, a composição acionária da YPF dividia-se entre 57,43% da Repsol; 25,46% do argentino Grupo Petersen, além de 17,11% cotados na Bolsa (principalmente investidores dos EUA).

Com a expropriação, a relação de forças na YPF dividem-se em 26,03% das ações para o Estado argentino; 25,46% para o Grupo Petersen; 24,99% das províncias e 6,43% que permanecerão nas mãos da Repsol. Outros 17,09% continuarão sendo cotados na Bolsa.

Cartaz pede uma YPF 100% estatal e argentina.

CAPITALISMOS E CAPITALISMOS – “Não dá para continuar importando petróleo”, exclamou no início da madrugada o kirchnerista senador Aníbal Fernández, ex-chefe do gabinete de ministros da presidente Cristina, em defesa da expropriação da empresa. “Precisamos de auto-abastecimento”, afirmou. O senador Miguel Ángel Pichetto, chefe do bloco kirchnerista, disparou fortes críticas contra a administração da Repsol nos últimos 13 anos. Depois, sustentou que “o capitalismo espanhol, ao contrário do capitalismo anglo-saxão, é depredador”.

Pichetto também sustentou que esta expropriação era um “alerta às empresas que (estão instaladas na Argentina mas) não investem”. O comentário do parlamentar – que nos anos 90 respaldou a privatização e atualmente é um estatizador – gerou rumores sobre eventuais novas expropriações de empresas estrangeiras no país nos próximos tempos.

Entre os representantes da oposição, a senadora Norma Morandini, da Frente Ampla, considerou que o projeto “não passa de uma chantagem emocional”. Morandini, que sempre defendeu uma YPF estatal, discordava da forma como o governo Kirchner estava realizando esta expropriação. Na mesma linha, a senadora Maria Eugenia Estenssoro, da Coalizão Cívica, criticou o projeto da presidente Cristina: “para mim é impossível respaldar esta iniciativa. Isto é uma grande fraude emocional que estão fazendo para os argentinos. Por trás desta expropriação existem muitas irregularidades”.

A discussão e votação na Câmara de Deputados começará no dia 2 de maio e, após um intervalo na madrugada, concluirá no dia 3. Ali, tudo indica, o governo também conseguiria aprovar o polêmico projeto de lei com confortável margem de votos. Segundo o chefe do bloco kirchnerista na Câmara, o deputado Agustín Rossi, o governo obteria pelo menos 200 votos de um total de 257.

Caricatura da guerra hispano-americana. Os espanhóis saem de Cuba e arriam bandeira enquanto entram os americanos.

OS YANKEES ESTÃO CHEGANDO (SAEM OS ESPANHÓIS) – Uma semana e meia depois de ter removido de forma compulsória a espanhola Repsol do controle da empresa YPF de gás e petróleo, o governo Kirchner iniciou uma série de reuniões com os CEOs de multinacionais estrangeiras. O objetivo do governo é o de seduzi-las a investir nas áreas confiscadas à Repsol e de formar parcerias com a expropriada YPF.

Um dos encarregados da estratégia de sedução é o ministro do Planejamento Federal e Obras Públicas, Julio De Vido, designado pela presidente Cristina para o cargo de interventor da YPF. De Vido – que acompanha o casal Kirchner desde que Nestor Kirchner era prefeito da cidade de Rio Gallegos, em 1987 – é o homem-forte da presidente Cristina na área energética. Nos últimos nove anos ele comandou as alianças estratégicas com a estatal venezuelana PDVSA e é suspeito de vários escândalos de corrupção envolvendo a construção de gasodutos no sul e norte da Argentina.

De Vido é acompanhado do jovem vice-ministro da Economia, Axel Kicillof, designado por Cristina para o posto de vice-interventor da YPF. Kicillof é o autor do projeto de expropriação da empresa, é considerado o “mentor” econômico da presidente argentina. O vice-ministro é um dos principais homens de “La Cámpora”, denominação da organização que congrega a Juventude Kirchnerista.

De Vido e Kicillof receberam Roger Becker, vice-presidente da área de exploração da Exxon, a maior empresa petrolífera dos EUA. Durante o encontro, analisaram a possibilidade de que a companhia americana produza gás e petróleo na Argentina. Segundo o governo, a Exxon “manifestou seu interesse em participar do desenvolvimento de hidrocarbonetos não-convencionais na província de Neuquén, onde existem áreas adjudicadas, algumas delas em associação com a YPF”.

A área que desperta o interesse da Exxon é a região de Vaca Muerta, a maior jazida de gás não-convencional da Argentina, descoberta há dois anos pela espanhola Repsol.

O governo Kirchner também teve reuniões com a Chevron, empresa que o ministro De Vido quer convencer a explorar a província de Chubut. Neste caso, a ideia é que a Chevron faça, além de investimentos próprios, parcerias com a YPF.

De Vido e Kicillof também reuniram-se com empresas canadenses, chinesas e francesas.

REESTATIZAÇÕES – Os críticos do governo afirmam que a nova YPF deveria evitar as falhas da reestatizada empresa Aguas Argentinas. A companhia, rebatizada de “Aysa”, recebeu US$ 681 milhões no ano passado das mãos do governo Kirchner. No entanto, quase um terço da quantia foi utilizada para financiar seu déficit.

Mas, as principais críticas são direcionadas contra a Aerolíneas Argentinas, que em 2011 registrou perdas diárias de US$ 2 milhões. Do total de US$ 757 milhões de fundos públicos recebidos no ano passado, a empresa – com boa parte da frota sucateada – destinou somente US$ 94 milhões para a compra de novos aviões. O resto foi utilizado para cobrir o déficit da companhia, que é administrada por integrantes de “La Cámpora”, denominação da Juventude Kirchnerista, que transformou-se na ala “ultra-kirchnerista” do governo.

INDUSTRIAIS – O presidente da União Industrial Argentina (UIA), José Ignácio De Mendiguren – ex-ministro da Produção em 2002, durante o governo do presidente provisório Eduardo Duhalde – declarou seu respaldo à expropriação da YPF. Segundo ele, “a capacidade do país em gerar energia em quantidade, qualidade e segurança de abastecimento, além de custos razoáveis, é de vital importância para o desenvolvimento da indústria argentina”.

No entanto, os industriais locais – que estão de olho no fornecimento de serviços e equipamentos para a nova e nacional YPF – pediram que o governo “siga os passos institucionais, jurídicos e normativos para garantir o adequado desenvolvimento do processo de expropriação”.

VIZINHANÇA – Do outro lado da Cordilheira dos Andes, no Chile, Matias Mori, o vice-presidente do Comitê de Investimentos Estrangeiros – um organismo estatal composto pelo ministério da Economia, Banco Central, a chancelaria e o Planejamento – afirmou que toda a região corre o risco de entrar em uma “lista negra” internacional depois do confisco da YPF por parte do governo argentino.

No ano passado o Chile recebeu investimentos de US$ 17,53 bilhões, além de solicitações para outros US$ 6 bilhões. Mas, o fato de ter um vizinho complicado – neste caso, a Argentina – pode trazer problemas, indicou Mori com uma metáfora urbanística: “não adianta de nada ter a casa mais bonita se o bairro fica feio perante a ótica dos investidores”.

No entanto, Mori não descarta que surja um cenário no qual, os investidores internacionais não encarem a região como um todo, mas sim, privilegiem somente os países “com políticas mais estáveis na área de investimentos”. Neste caso, sustenta, “o Chile seria beneficiado”.

PESQUISA – A expropriação da YPF conta com a aprovação de 62% dos argentinos, segundo uma pesquisa elaborada pela Poliarquia, uma consultoria independente de opinião pública. A estatização da companhia tem a rejeição de 31%, enquanto que os indecisos constituem 7%. A companhia, que era a subsidiária argentina da espanhola Repsol, foi extraditada, sem negociações prévias – e sequer indenização – por ordem da presidente Cristina, que celebrou a “recuperação da soberania energética”.

No entanto, o controle da YPF possui um respaldo “crítico” dos argentinos, já que 44% dos pesquisados consideram que o governo de Cristina e o ex-presidente Nestor Kirchner (2003-2007) são os responsáveis pela queda de produção de gás e petróleo do país. Uma proporção inferior, 36% acreditam que a culpa é da iniciativa privada.

A pesquisa da Poliarquia sustenta que 49% dos entrevistados consideram que a expropriação terá um impacto positivo na economia argentina, enquanto que 31% acredita que o efeito será negativo. No entanto, 47% dos pesquisados admitem que a estatização da empresa, arrancada da Repsol, provoca uma imagem negativa da Argentina no exterior. Somente 22% consideram que a operação ordenada pela presidente Cristina melhorará a imagem do país.

YPF, ESTATIZADA, PRIVATIZADA E “ARGENTINIZADA”

A companhia petrolífera YPF, fundada em 1922, foi a principal estatal argentina até 1992, quando, dentro do processo de privatizações realizado pelo então presidente Carlos Menem (1989-99), foi vendida para um grupo de empresários argentinos. Na época, a privatização foi respaldada enfaticamente pela então deputada Cristina Kirchner e seu marido, Nestor Kirchner, que era o governador da petrolífera província de Santa Cruz. O Estado nacional ficou com 20% das ações.

No entanto, na segunda metade da década dos 90, as crises mexicana, russa e japonesa abalaram a economia argentina. Sem cash, as províncias começaram a vender suas ações. Os empregados da YPF, que tinham 10%, também desprenderam-se dos papéis da companhia. Em 1999, depois da desvalorização do real no Brasil, Menem – cujo governo estava com problemas para cumprir as metas fiscais com o FMI – ordenou a venda das ações do Estado nacional, e assim, obter os recursos que precisava.

Desta forma, nesse ano, o Estado e os empresários argentinos venderam a totalidade da YPF à espanhola Repsol. A partir dali, a YPF passou a representar metade do faturamento do grupo ibérico. O management da companhia foi deslocado de Buenos Aires para Madri.

Em 2004 o então presidente Nestor Kirchner, sem cacife político nem fundos para reestatizar a YPF, anunciou a criação de uma nova estatal petrolífera, a Enarsa, chamada ironicamente de “a mini-YPF”. O plano inicial de Kirchner era que a Enarsa – sem dinheiro, nem equipamento – poderia crescer graças a alianças estratégicas com a venezuelana PDVSA e a Petrobrás. No entanto, a mini-estatal permaneceu com baixo perfil ao longo dos últimos oito anos, praticamente sem sair do papel.

Mas, em 2007, Kirchner mudou de estratégia e decidiu respaldar os Eskenazi, família de empresários argentinos, donos do Grupo Petersen, a comprar 15% das ações da YPF à Repsol. A partir dali, a presença argentina – embora privada – começou a aumentar. No início de 2011 os Eskenazi compraram outros 10%.

No entanto, ao longo do ano passado, os Ezkenazi caíram em desgraça com a presidente Cristina, que começou a buscar alternativas para que empresários amigos comprem sua parte. A meta é a “argentinização” da empresa que foi estatal e privatizada.

Nos anos 90: Néstor Kirchner, governador de Santa Cruz; Carlos Menem, presidente da República, e Cristina Kirchner, parlamentar.

E, nada a ver com a postagem acima, um pouco de tango: com Julio Sosa, “Nada”:

http://www.youtube.com/watch?v=e-BAr8ZOlgc&list=PL38B1118CDEFB3B69&feature=plpp_play_all

PERFIL: Ariel Palacios fez o Master de Jornalismo do jornal El País (Madri) em 1993. Desde 1995 é o correspondente de O Estado de S.Paulo em Buenos Aires. Além da Argentina, também cobre o Uruguai, Paraguai e Chile. Ele foi correspondente da rádio CBN (1996-1997) e da rádio Eldorado (1997-2005). Ariel também é correspondente do canal de notícias Globo News desde 1996.

Em 2009 “Os Hermanos“ recebeu o prêmio de melhor blog do Estadão (prêmio compartilhado com o blogueiro Gustavo Chacra).

Acompanhe-nos no Twitter, aqui.

…E leia os supimpas blogs dos correspondentes internacionais do Estadão:

E, the last but not the least, siga o @inter_estadão, o Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br .

Conheça também os blogs da equipe de Internacional do portal correspondentes, colunistas e repórteres.

E, de bonus track, veja o Facebook da editoria de Internacional do Portal do Estadão, aqui.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentários racistas, chauvinistas, sexistas, xenófobos ou que coloquem a sociedade de um país como superior a de outro país, não serão publicados. Tampouco serão publicados ataques pessoais aos envolvidos na preparação do blog (sequer ataques entre os leitores) nem ocuparemos espaço com observações ortográficas relativas aos comentários dos participantes. Propaganda eleitoral (ou político-partidária) e publicidade religiosa também serão eliminadas dos comentários. Não é permitido postar links de vídeos. Os comentários que não tiverem qualquer relação com o conteúdo da postagem serão eliminados. Além disso, não publicaremos palavras chulas ou expressões de baixo calão (a não ser por questões etimológicas, como background antropológico).