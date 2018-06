Uhúúú!! Um supimpésimo, catita e faceiro 2013 para todos (e relaxem os triscaidecáfobos)!!!!!

Celebração de arromba nesta noite do 31 de dezembro no quartel-general do blog Os Hermanos, na espera da chegada do ano 2013. A noitada está sendo embalada pelos nosso grupos (amadores, obviamente) de gaita de foles “Los troesmas de Villa Crespo” e seu eterno rival “Los avivados de Balvanera”, que durante o ano teve uma cisão. Por isso, também está presente o dissidente grupo klezmer-techno “Patrício Koenig y Los Vareniquecitos de Ricota”, do bairro do Once, que entoou “Tangelle que me hiciste mal y sin embargo te quiero” com um touch de chacarera.

No entanto, os dois grupos principais interpretaram o clássico destas noitadas, “I lef my heart in Chascomús”, além de “Adiós Quixeramobim mia”. E, como não podia faltar, “Anclao em Tacuarembó”

O deputado Mutatis de Oliveira e o senador Mutandis de Oliveira fizeram, como de costume, longos discursos com um balanço sobre 2009 (Mutandis, que estava demasiado bêbado e errou o ano) e perspectivas para 2012 (Mutatis, que estava sóbrio…ou quase isso).

O senador Byron Bezzerra, proveniente da S.Luis brasileira (e não do território dos Rodríguez Saá) fez a clássica récita de um poema épico, embalado pelo moscato “El Vasquito”, néctar inexorável de nossas noitadas.

Ele veio acompanhado pelo deputado Vladivostock Menezes Sobrinho, que tomou a palavra para pedir “alka seltzer para todos”. “Não pouparemos esforços nesse sentido”, prometeu o bravo parlamentar (pelo segundo ano consecutivo…e , como de costume, sem avanços).

Menu da noite, pizza e fainá “revisitadas”. Sobremesa: flan com dose dupla de dulce de leche, colocada pelo próprio senador Mutandis, “porque se me canta poner doble”, após fazer alusões sobre um duplo income proveniente de alguma votação no plenário, mas sobre o qual posteriormente disse nada lembrar.

Vladivostock também arrematou com um discurso apelando aos “triscadecáfobos”, isto é, uma pessoa que sofre de “triscaidecafobia” – pessoas que tem medo do número 13 – que não temam por 2013, já que serão apenas 365 dias. “Relaxem”, exclamou, enquanto erguia a taça do brinde e fazia os passos de um xaxado.

E, de presente aos amigos, um clássico espanhol – com mais de um século de existência – sobre as “Etapas da bebedeira”, cuja autoria é desconhecida, embora em algumas ocasiões foi atribuído ao escritor Benito Pérez Galdós. A seqüência é útil para esta noite:

1 – Bebida leve em copo pequeno

2- Bebida em copo grande

3 – Exaltação da amizade

4 – Cantos alegóricos e danças regionais (que atualmente pode ser substituída por hinos dos times de futebol ou os hits do momento)

5 – Momentos de declarar “verdades” e empatias pessoais

6 – Aumento da temperatura e assédio sexual (que inclui a auto-apresentação a desconhecidos)

7 – Revelação da verdadeira personalidade

8 – Degradação do idioma

9 – Insultos contra o clero, o Estado (e outros poderes)

10 – Declarações de auto-suficiência moral e econômica

11 – Deslocamento ou transmissão da culpabilidade

12 – Repentina perda do equilíbrio

13 – Destruição do imóvel

14 – Resistência à saída do imóvel onde transcorre a bebedeira

15 –Taquicardia e delírio de perseguição

16 – Amnésia, crua realidade e juramentos posteriores

17 – Contabilidade dos prejuízos

18 – Declarações enfáticas sobre a determinação a não voltar a beber

Um supimpa 2013 a todos!!!!

E para inicar o novo ano, deixo aqui esta balada de Judy Collins, de 1966, “In my life”:

