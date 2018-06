Vice convocado para julgamento por corrupção representou Argentina na posse de Dilma Rousseff

O vice-presidente Amado Boudou nos tempos que embalava comícios e cerimônias presidenciais com sua guitarra elétrica.

A Argentina foi representada na posse da presidente Dilma Rousseff pelo vice-presidente Amado Boudou, que é alvo de um processo por corrupção nos tribunais portenhos, além de uma convocação a julgamento oral e público por falsificação de documentos. Boudou viajou à Brasília em substituição da presidente Cristina Kirchner, que antes mesmo de quebrar o tornozelo na sexta-feira à noite, já havia determinado que não viajaria para a posse de sua colega do Mercosul. A presidente Cristina terá que ficar de repouso médico durante três semanas em Buenos Aires.

Nos próximos meses, por convocação do juiz federal Claudio Bonadío, Boudou irá a julgamento oral e público pelo delito de falsificação de documentos de compra de um automóvel de luxo, tornando-se desta forma o primeiro vice-presidente em exercício do cargo da História da Argentina a sentar no banco dos réus.

Boudou também está sendo processado desde junho pelo juiz federal Ariel Lijo, que considera que em 2010, quando era ministro da Economia, aceitou 70% das ações da gráfica Ciccone como suborno para conseguir uma anistia pelas dívidas que a empresa tinha com o Fisco. O então ministro teria colocado o empresário Alejandro Vanderbroele como seu testa-de-ferro na Ciccone. A partir dali o governo contratou a Ciccone para terceirizar a impressão de notas de 100 pesos.

Os partidos de oposição exigem a licença ou renúncia de Boudou. No entanto, o vice sustenta que não renunciará. Os analistas destacam que a presidente Cristina prefere o custo político de respaldar Boudou até o final em vez de remover o vice do posto.

Mas, apesar do apoio da presidente Cristina, o governo evita que Boudou apareça nas cerimônias oficiais. Por isso, a posse de Dilma foi uma das raras ocasiões para ver o vice argentino em público.

Boudou saúda a presidente Dilma na posse em Brasília. Cristina faltou. No entanto, estiveram presentes presidentes do Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela.

Governadores e parlamentares do próprio kirchnerismo não o convidam mais para os comícios, pois evitam o desgaste político de aparecer nas fotos ao lado de Boudou, a figura mais impopular do governo da presidente Cristina Kirchner.

A presença do processado vice coincide com um período tenso nas relações bilaterais Brasil-Argentina, causadas principalmente pelas medidas protecionistas aplicadas pelo governo Kirchner sobre as importações de produtos Made in Brazil.

Líderes da oposição em Buenos Aires afirmaram que a presença de Boudou em Brasília na posse da presidente Dilma constituiu uma “afronta” e “falta de respeito” ao povo brasileiro.

AUSÊNCIA – A presidente Cristina não esteve presente na posse de Dilma Rousseff em janeiro de 2011. Na ocasião, era o primeiro Réveillon que passaria sem seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, que havia falecido dois meses e meio antes, em outubro de 2010.

Esta é a segunda vez desde a volta da democracia que um presidente argentino não participará pessoalmente da posse de um presidente brasileiro.

ARGENTINOS EM POSSES BRASILEIRAS – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente nas posses de Néstor Kirchner em maio de 2003 e de sucessora Cristina Kirchner em dezembro de 2007.

O então presidente Raúl Alfonsín esteve presente na posse de José Sarney em 1985, enquanto que Carlos Menem participou da cerimônia de Fernando Collor de Melo em 1990. Menem esteve no Brasil nas duas posses de Fernando Henrique Cardoso em 1995 e 1999. O presidente Eduardo Duhalde compareceu à primeira posse de Lula em 2003. Em 2006, por ser a reeleição, Lula optou por não convidar presidentes estrangeiros.

