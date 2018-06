Coreia do Norte critica tortura da CIA

O governo da Coreia do Norte publicou ontem uma nota condenando a tortura cometida pela CIA americana contra prisioneiros após os atentados do 11 de Setembro.

O regime de Pyongyang, acusado pela ONU de diversos tipos de crimes contra a humanidade – incluindo a manutenção de campos de concentração para dissidentes – pergunta por que o Conselho de Segurança das Nações Unidas “vira o rosto” para as práticas descritas no relatório divulgado ontem pela Comissão de Inteligência do Senado dos EUA.

+ Siga o blog no Twitter

+ Especial: 60 Anos de Uma Guerra Sem Fim

O texto foi divulgado pela agência oficial norte-coreana KCNA. Tentando desqualificar o relatório da ONU sobre o próprio país, Pyongyang “denuncia” a inação da organização internacional sobre a agência de Inteligência americana – ainda que o relatório do Senado tenha sido divulgado há menos de 48 horas.

A KCNA cita como fonte da nota um funcionário da Chancelaria norte-coreana. O texto também lembra dos protestos nos EUA contra os assassinatos de homens negros desarmados por policiais brancos, episódios descritos pelo regime de Kim Jong-un como “condenáveis brutalidades”.