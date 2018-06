Pyongyang admite que Kim Jong-un tem problema de saúde

A imprensa estatal norte-coreana admitiu hoje que o líder do país, Kim Jong-un, sente “desconforto” provocado por algum problema de saúde, segundo a agência Reuters. O motivo exato não foi divulgado. No final de julho, Kim apareceu mancando durante uma cerimônia de homenagem ao avô, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung.

A última aparição pública registrada em imagens de Kim aconteceu no início de setembro, em uma apresentação musical na capital. Apenas fotos foram divulgadas. O vídeo da homenagem a Kim Il-sung foi veiculado por diversas agências e emissoras de TV, incluindo a Arirang News, especializada em notícias sobre o país:

Ontem, a agência de notícias oficial norte-coreana, a KCNA, registrou os cumprimentos que o país teria recebido pela data de fundação, 9 de setembro. Segundo Pyongyang, Kim Jong-un recebeu cartas de felicitações dos governos de Moçambique, Espanha, São Tomé e Príncipe, Cazaquistão, Irã, Namíbia e Gâmbia.