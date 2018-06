Trump sugere executar terroristas muçulmanos com balas banhadas em sangue de porco

O presidente dos EUA, Donald Trump, parece mesmo disposto a dobrar sua aposta em declarações constrangedoras. O líder da Casa Branca reagiu pelo Twitter ao atentado de Barcelona nesta quarta-feira (17) lamentando as mortes e condenando o ataque, mas, em seguida, na rede social um mito que já havia lhe causado problemas durante a campanha eleitoral. Trump pediu a seus seguidores que estudassem o que o “general Pershing fez aos terroristas quando os pegou”. Segundo ele, o militar americano conseguiu evitar ataques terroristas “por 35 anos”.

O tuíte se refere a um mito atribuído a John Joseph Pershing, general que foi governador de uma província nas Filipinas após a guerra entre os EUA e o país asiático. Pershing comandou o governo de Moro, região de predomínio muçulmano, entre 1909 e 1913, após a vitória americana.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017