Zoológico instala TV para distrair panda solitária

Desde o grande terremoto da Província de Sichuan, em 2008, o zoológico de Kunming, no sul da China, passou a abrigar três pandas gigantes que sofreram traumas quando seu habitat foi duramente afetado pelo tremor. Tratadores cuidaram dos animais durante quase seis anos para recuperá-los e prepará-los para serem devolvidos a seus ambientes nativos.

No dia 30 de março, o segundo dos três animais, Meixi, fez a viagem de volta para casa. Sobrou em Kunming, sozinha, a fêmea Si Jia. Quando perdeu sua última companhia, o animal começou a apresentar sinais de depressão. Os tratadores decidiram, então, enriquecer o ambiente com brinquedos novos e apelaram até para um aparelho de televisão para distrair Si Jia, como mostram as fotos publicadas pelo site do Diário do Povo, maior jornal chinês.