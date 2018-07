China globaliza mídia em busca de ‘soft power’

Desde o dia 1˚ de agosto, um dos painéis luminosos da Times Square, em Nova York, estampa o nome da agência oficial de notícias da China, a Xinhua, no mais ostensivo símbolo do processo de internacionalização da mídia controlada por Pequim, que está levando à abertura de escritórios em todo o mundo e à multiplicação das línguas em que as informações são veiculadas. Mais do que retorno financeiro, o objetivo primordial da ofensiva é combater a suposta visão anti-China da imprensa ocidental, fortalecer o incipiente ‘soft-power’ chinês e veicular a posição do Partido Comunista em relação a temas domésticos e internacionais.

Além da Xinhua, os atores principais desse movimento são jornais em inglês, a Rádio Internacional da China e a rede estatal de televisão CCTV, que os propagandistas de Pequim sonham em transformar na versão chinesa da CNN. A emissora inaugurou no fim de 2010 um escritório em São Paulo, que terá a missão de coordenar sua atuação na América Latina, mas o projeto de lançar um canal em português _anunciado em 2009_ continua sem prazo definido.

A CCTV já tem canais em inglês, árabe, espanhol, francês e russo e correspondentes em 50 locais, que se reportam a escritórios centrais na Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, Europa, América do Norte, Rússia e América Latina _que é o de São Paulo.

“A China está competindo com os Estados Unidos não só em termos de desenvolvimento econômico, mas também na construção de imagem e na tentativa de definir a agenda internacional”, diz Li Xiguang, diretor do Centro de Pesquisa em Comunicação Internacional da Universidade Tsinghua. Segundo ele, a China é um dos únicos países além dos Estados Unidos que ostensivamente busca construir uma rede global de mídia para consumo de estrangeiros. Impulsionando esse movimento está a convicção de Pequim de que a imprensa estrangeira não reporta de maneira “justa e precisa” os fatos que ocorrem no país, especialmente nas áreas de desenvolvimento político e social, afirma Li. “A mídia ocidental ainda olha a China como olhava a União Soviética e ainda possui uma espécie de mentalidade da Guerra Fria.”

Ming Anxiang, do Instituto de Jornalismo da Academia Chinesa de Ciências Sociais, observa que o processo de expansão internacional da mídia chinesa ainda está no primeiro estágio, de construção da infraestrutura, por meio da abertura de escritórios e contratação de jornalistas. A segunda fase será a do fortalecimento do “soft-power”, com aumento da audiência e da influência dos veículos chineses.

Nesse processo, o maior desafio será a conquista de credibilidade, já que a mídia controlada por Pequim é frequentemente vista como um instrumento de propaganda oficial, mais do que de informação. No livro “Marketing Dictatorship”, a professora neozelandesa Anne-Marie Brady ressalta que o objetivo do Partido Comunista é transformar a CCTV em uma versão chinesa da CNN, com abrangência global e notícias 24 horas por dia. A diferença entre ambas, ressalta, é o fato de a CCTV ser porta-voz do governo chinês em questões internacionais e do Partido nos temas domésticos. “A rede ganhou recursos substanciais em termos de equipamentos, mas não tem nenhuma independência editorial. Os jornalistas estão sob constante pressão para apresentarem uma visão positiva da China”, escreve Brady no livro, no qual mapeia a máquina de propaganda controlada por Pequim.

A expansão internacional da mídia oficial chinesa ganhou velocidade em 2009, quando a imprensa ocidental enxugava custos sob o impacto da crise econômica iniciada no ano anterior. Naquela época, jornais de Hong Kong divulgaram reportagens segundo as quais Pequim havia aprovado um plano de 45 bilhões de yuans (US$ 7 bilhões) para a globalização de sua imprensa. A informação foi contestada pelas autoridades chineses, mas o ritmo de crescimento da mídia oficial além das fronteiras chinesas se acelerou desde então.

Em discurso proferido em janeiro de 2009, o ministro da Propaganda, Liu Yushan, enfatizou a relevância desse movimento: “Fazer com que a nossa capacidade de comunicação se equipare ao nosso status internacional se tornou uma missão estratégica urgente. Nessa era moderna, aquele que domina as técnicas avançadas de comunicação, a poderosa capacidade de comunicação e cuja cultura e valores são mais amplamente divulgados é capaz de influenciar o mundo de maneira mais efetiva”.

A chegada da Xinhua ao coração de Nova York é o principal símbolo dessa expansão. A agência oficial de notícias do governo chinês não está presente na Times Square apenas no painel luminoso: desde maio, seu escritório norte-americano funciona no local, que também é o endereço de ícones da imprensa ocidental, como o The New York Times e a Reuters. Com 16 mil funcionários e presença em 130 países, a Xinhua criou em 2009 uma TV online em inglês, a China Network Corporation (CNC), que Pequim pretende transformar em uma emissora de influência global até 2020, com a criação de canais em francês, japonês, espanhol, russo, árabe e português.