Dívida adia independência de jovens americanos

Qual a relação entre o pagamento de universidades e o mercado imobiliário nos EUA? Mais próxima do que se imagina. Para fazer frente a anuidades médias de US$ 22 mil (R$ mil), milhões de estudantes americanos assumem dívidas que levarão anos para pagar, o que reduz as chances de contrair hipotecas, ter suas próprias casas e deixar de morar com os pais ou em repúblicas. Estudo divulgado pelo Pew Research nesta quinta-feira mostra que um recorde de 57 milhões de pessoas vivem em residências que abrigam múltiplas gerações, o dobro do registrado em 1980.

Em termos percentuais, o universo equivale a 18,1% da população dos EUA, seis pontos acima dos 12,1% de 1980, quando índice atingiu seu mais baixo patamar da história. O tradicional movimento de filhos deixarem a casa dos pais quando entram na universidade –e não voltarem mais- está em retração, com impacto negativo sobre o setor imobiliário, um dos mais importantes para o crescimento econômico.

Dados divulgados quinta-feira mostram que a construção de novas casas caiu 9,3% em junho, para um número anualizado de 893 mil unidades (que projeta o resultado do mês passado para todo o ano). Em média, 79 analistas ouvidos pela Bloomberg esperava que fossem iniciadas 1,02 milhão de unidades.

A dívida estudantil não é o único fator que contém o mercado imobiliário, mas está entre os mais importantes. Segundo dados do governo, 71% dos estudantes saem endividados da faculdade.

publicada pelo Estadão no domingo, os empréstimos para pagar universidades foram os que mais cresceram nos últimos dez anos, para US$ 1,1 trilhão –cifra que equivale à metade do PIB brasileiro. O valor só é menor que os US$ 8,69 trilhões contratados para a compra de imóveis. Os estudantes devem mais que os detentores de cartões de crédito (US$ 660 bilhões) e os tomadores de financiamento para compra de carros (US$ 310 bilhões). Há dez anos, o débito universitário era de US$ 260 bilhões, um quarto do valor atual.