EUA ameaçam impor barreiras contra a China

O governo de Pequim afirmou ontem que a eventual aprovação de lei pelo Senado norte-americano contra o valor depreciado do yuan poderá criar uma guerra comercial e cambial e abalar o relacionamento entre os dois países. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, a cotação da moeda chinesa não é a razão do desequilíbrio no comércio bilateral.

No ano passado, o déficit dos Estados Unidos com a China atingiu o recorde de US$ 273,1 bilhões, o maior valor já registrado nas trocas dos norte-americanos com qualquer outro país. Nos sete primeiros meses de 2011, o resultado negativo somou US$ 160,4 bilhões, 10% a mais que em igual período de 2010.

Para os senadores Sherrod Brown e Charles Schumer, o deficit é provocado pelo patamar depreciado do yuan, mantido graças a pesadas intervenções do Banco do Povo da China (o banco central do país). Na segunda-feira, eles conseguiram o aval de 79 senadores para dar prosseguimento à votação de projeto de lei que permite a imposição de barreiras contra produtos chineses em razão do que classificam de “manipulação da moeda”. Apenas 19 congressistas votaram contra. A proposta irá agora à decisão do plenário, que deve se manifestar até o fim desta semana.

Não é a primeira vez que parlamentares norte-americanos tentam aprovar projeto sobre a depreciação do yuan, proposta que enfrenta resistência entre os republicanos, que hoje são maioria na Câmara dos Representantes, mas o clima é mais receptivo a medidas protecionistas contra a China. O desemprego na casa dos 9% será um dos temas centrais das eleições do próximo ano e mesmo republicanos se mostram sensíveis ao discurso contra o “Made in China”. Dos 79 votos a favor da votação do projeto, 36 vieram do partido de oposição. Isso não significa que eles dirão “sim” à proposta quando ela for ao plenário, mas dá uma medida do poder catalisador do tema.

O yuan se apreciou 7% em relação ao dólar desde junho de 2010, depois de dois anos de “congelamento” no mesmo patamar. Ontem, o governo chinês observou que continuará a flexibilizar seu sistema de câmbio, o que tem sido feito de maneira gradual desde 2005. A projeto teve apoio do economista Paul Krugman, que defendeu sua aprovação em coluna publicada no The New York Times anteontem. Segundo ele, os Estados Unidos não conseguem criar empregos pelo fato de que importam muito mais produtos do que exportam.

Para reduzir esse déficit, o dólar deveria se desvalorizar em relação à moeda dos principais parceiros comerciais do país, mas isso é impossível em razão da determinação chinesa de manter o valor de sua própria moeda depreciado. A evidência de que a China manipula a cotação do yuan é o enorme volume de reservas internacionais do país, de US$ 3,2 trilhões, sustenta Krugman. “Responsabilizar a China não vai resolver por si só nossos problemas econômicos, mas pode contribuir para uma solução _e é uma ação há muito tempo adiada.”