EUA anunciam troca de embaixador no Brasil

O presidente Barack Obama anunciou nesta quarta-feira a nomeação de um novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Peter Michael McKinley, que é o atual representante do país no Afeganistão. O diplomata assumirá o lugar de Liliana Ayalde, que comanda a representação americana em Brasília desde outubro de 2014.

A indicação foi anunciada pela Casa Branca no fim da tarde de quarta-feira. Antes de assumir o posto no Afeganistão, em janeiro de 2015, McKinley foi embaixador na Colômbia e no Peru. O diplomata tem uma histórica relação com a América Latina. Filho de pais americanos nascido na Venezuela, ele passou parte da infância no Brasil e no México.

O embaixador é pós-graduado em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Oxford e é autor do livro Pre-Revolutionary Caracas: Politics, Economy and Society, 1777-1811, publicado em 1985.

Diplomata de carreira, ele entrou no Departamento de Estado em 1983, segundo o site allgov.com. A Bolívia foi o primeiro país em que serviu.