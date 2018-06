Muçulmanos são maiores vítimas de radicalismo islâmico

A justificada comoção internacional provocada pelo ataque à revista francesa Charles Hebdo não pode nos deixar esquecer que o maior número de vítimas do extremismo islâmico não são os ocidentais, mas os próprios muçulmanos, que pedecem quase diariamente no Oriente Médio e na África vítimas de grupos como Boko Haram, Al Qaeda, Taliban e Estado Islâmico.

No mesmo dia em que os cartunistas foram executados em Paris, um carro bomba matou 33 pessoas e deixou 62 feridas no Iêmen, o país onde os autores do atentado contra a Charles Hebdo receberam treinamento. Nos dois casos, a suspeita de autoria recai sobre a Al Qaeda na Península Arábica, uma subsidiária radical da organização fundada por Osama Bin Laden. Menos de um mês antes, militantes do Taliban promoveram uma carnificina em uma escola do Paquistão, matando a tiros 145 pessoas, a maioria das quais crianças. Foram oito horas de perseguição covarde em corredores e salas de aula para a execução a sangue frio de inocentes desarmados.

Também são muçulmanas muitas das vítimas do insano ataque do Boko Haram à cidade nigeriana de Baga. Iniciado no dia 3 de janeiro e concluída no dia do atentado de Paris (7), a chacina provocou um número de mortos que pode chegar a 2.000, algo sem precedentes mesmo no universo de uma organização que supera o Estado Islâmico em crueldade e habita um subterrâneo bizarro no qual a violência não tem limites.

A referência a esses casos não é uma tentativa de minimizar a gravidade do ataque à Charlie Hebdo, que tinha por alvo não apenas seus destemidos cartunistas, mas a própria ideia de pluralismo, diversidade, irreverência e direito à crítica. Ainda me choca ver no Facebook ou no Twitter posts que questionam a propriedade das charges da revista, como isso fosse relevante. O que menos importa agora é discutir se gostamos ou não do que eles desenhavam. O que importa é o direito que tinham de fazer isso e não serem mortos por ferirem suscetibilidades alheias.

A lembrança das vítimas muçulmanas dos que dizem professar a mesma fé é uma boa terapia para resistirmos à tentação de dividir o mundo entre nós ocidentais e eles islâmicos. “Eles” também são vítimas do radicalismo que atingiu Paris: um dos policiais mortos pelos terroristas era Ahmed Merabet, de origem argelina. “Eu me dirijo a todos os racistas, islamofóbicos e antissemitas. Não se pode confundir extremismo com muçulmanos. Pessoas loucas não têm cor nem religião”, disse seu irmão, Malek Merabet.

Também foi um muçulmano que evitou que o número de mortos nos ataques de Paris fosse maior que 17. Empregado do mercado judeu invadido por um parceiro dos irmãos Kouachi, Lassana Bathily escondeu várias pessoas em um refrigerador do subsolo do estabelecimento e arriscou sua vida para salvar a de sete judeus. Em visita a uma sinagoga de Paris no domingo, o primeiro-ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, agradeceu Bathily por seu gesto.

O traçado da linha entre “nós” e “eles” é muito menos óbvia do que o fácil discurso xenófobo faz parecer. E não tenho dúvidas: Eu sou Charlie.